"Tuvimos miedo": Montero e Iglesias reclaman en los tribunales que 'Okdiario' no persiga y "acose" a sus hijos

El acoso es un delito tipificado en el Código Penal. Según establece el artículo 172 ter CEP, cuando una persona acecha a otra de manera reiterada e insistente —de manera directa o a través de terceros—alterando gravemente el desarrollo de su vida diaria, puede ser castigada con una pena de prisión de tres meses a dos años. La condena puede agravarse si se trata de un acoso dirigido a personas vulnerables por razón de su edad, enfermedad o situación.

Es el delito por el que Irene Montero (ministra de Igualdad) y Pablo Iglesias (exvicepresidente del Gobierno) han denunciado a un redactor de la web Okdiario, Alejandro Entrambasaguas, cuya vista oral se celebró este miércoles. Ambos están personados como acusación particular y piden dos años de cárcel para él, además de una orden de alejamiento por cinco años y una indemnización de 10.000 euros por el "daño moral sufrido".

Tanto el periodista como la mercantil Dos Mil Palabras S.L., la empresa editora del periódico digital dirigido por Eduardo Inda, recurrieron el procesamiento, pero la Audiencia Provincial denegó la apelación.

Montero e Iglesias acudieron a declarar en calidad de testigos y relataron cómo Estrembasaguas acudió durante días a la casa de la mujer que cuidaba a sus hijos mellizos, Leo y Manuel. Una persecución que se produjo durante los meses de noviembre y diciembre de 2019, cuando ambos tenían diecisiete meses de edad.

"Mis hijos mayores son prematuros extremos. Padecen una enfermedad respiratoria que los hace más vulnerables. Los médicos nos recomendaron que, aunque era importante la socialización, tratáramos de evitar que estuvieran en una escuela con 10 o 15 niños, lo que podía complicarles más su salud", explicó Iglesias durante la vista. Es el motivo por el cual contrataron los servicios de una cuidadora, Bárbara de la Cueva, que se encargaba de atenderlos en su domicilio.

La Fiscalía pide un año de cárcel para el redactor de Okdiario

El trabajador de Okdiario empezó a acudir a la casa de la cuidadora a finales de 2019. Según el escrito del Ministerio Público, el redactor la llamó "en reiteradas ocasiones por teléfono, insistiendo, pese a que ella, sospechando de su condición de periodista, y temiendo por la integridad e intimidad de los menores, no atendía dichas llamadas". Lo hizo, según el escrito de la Fiscalía, "con el fin de poder establecer contacto y obtener información" tanto de los hijos de los dirigentes de Podemos como de su cuidadora. La fiscal pide una condena de un año de cárcel.

"A por quien se iba era a por los niños", aseguró Montero en la Sala, tras relatar que sintieron "temor, miedo, angustia y ansiedad", porque "la situación no paraba, sino que se reproducía"."Hemos sido objeto de amenazas, pero que acosen a tus hijos que están solos da miedo", corroboró Iglesias. Ambos explicaron cómo la cuidadora les alertó de que tuvo que cambiar varias veces sus rutinas por la presencia de Entrambasaguas.

De la Cueva lo atestiguó. "Estaba angustiada, un poco desconcertada. No sabía por dónde podría salir. Lo pasé mal. Me sentía perseguida. Me daba miedo que les hicieran fotos o nos persiguieran y no poder atenderlos. Hice lo que pude pero no eran condiciones normales para trabajar", señaló, en unas declaraciones recogidas por 20 minutos. A raíz de estos incidentes, los padres decidieron cambiarlos a la escuela infantil del Congreso.

En el juicio también declararon en calidad de testigos dos escoltas de Iglesias y una vecina que también habló con el acusado. Uno de los escoltas identificó a Entrambasaguas en la estación de Cercanías de Galapagar. "Se le informó de que no podía tomar imágenes de los menores y dijo que era conocedor como estudiante de derecho". Los agentes corroboraron que tuvieron que cambiarse los horarios de llegada y salida de los menores para evitar que se les vigilara.

La defensa del acusado: "Era mi obligación profesional"

Según ha podido confirmar infoLibre, la vista comenzó con retraso después de que la defensa de Entrambasaguas intentase celebrarla a puerta cerrada alegando la protección de los menores, que no estaban presentes en la sala. Finalmente no fue así.

El redactor de Okdiario justificó su actuación amparándose en que formaba parte de una investigación periodística para saber si Iglesias y Montero llevaban a sus hijos a "una guardería clandestina". "Era mi obligación profesional. Porque tenía algo que ocultar", señaló, en referencia a sus múltiples intentos de contactar con la cuidadora.

Entrambasaguas explicó que no se identificó en ningún momento como periodista con el fin de "proteger la investigación" y aseguró que su objetivo "jamás" fueron los menores y que tampoco intentó acercarse a ellos. "Si voy diciendo por ahí que soy periodista de investigación y que voy a ver si se comete una ilegalidad, se cierran en banda", alegó.

El acusado también admitió su intención de grabar "un vídeo de corta duración" para "explicar el desarrollo de la investigación", que finalmente no fue publicada. En su escrito de acusación, la Fiscalía alerta también de esta situación: "Acudió a la citada urbanización, portando en alguna ocasión cámaras de grabación con el fin de localizar" a los niños "u obtener en su defecto información de éstos, preguntando a los allí presentes, incluso a menores usuarios de dichas zonas infantiles".

El redactor, que participa habitualmente en espacios como Edatv —el canal de Javier Negre— y ha intervenido en programas como Cuatro al día y el Programa de Ana Rosa (Telecinco), fue denunciado en el año 2020 por la Fiscalía de Bolivia por los delitos de discriminación, racismo e incitación al odio.

El magistrado David Yehiel Maman es el que deberá decidir si los hechos son constitutivos de un acoso reiterado, como demanda la acusación particular y la Fiscalía, o si se enmarca dentro de los límites del derecho a la información.