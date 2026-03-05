Trabajo abrirá una mesa con patronal y sindicatos para seguir el impacto del conflicto en Oriente Medio

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, va a abrir una mesa de diálogo social con patronal y sindicatos para hacer un seguimiento de las eventuales consecuencias y medidas necesarias ante el conflicto en Oriente Medio y las amenazas de embargo a España por parte de EEUU, según recoge EFE.

Tras la reunión mantenida este jueves con CEOE, Cepyme, CCOO y UGT en la sede del Ministerio de Trabajo, Díaz ha reiterado un mensaje de "absoluta tranquilidad" a ciudadanos y empresas, y ha subrayado que se tomarán las medidas necesarias para acompañar al tejido empresarial y a los trabajadores.

"Hemos puesto en común un diagnóstico y hemos compartido el diseño de políticas públicas a disposición de empresas y trabajadores", ha afirmado Díaz, que ha explicado que esa mesa de seguimiento ha sido petición tanto de patronal como de sindicatos.

"Nuestro país está preparado para tomar las medidas que sea menester", ha incidido Díaz, que ha recordado tanto a patronal como sindicatos todas las medidas ya disponibles y no ha descartado añadir nuevas si es necesario. "Serenidad y tranquilidad. Tenemos experiencia y lo vamos a volver a hacer si es necesario", ha subrayado la vicepresidenta que ha destacado el "escudo laboral y económico" que "está tejido desde hace 6 años".

Según el documento que la ministra ha llevado a la reunión, España cuenta ya con medidas a disposición de empresas y trabajadores como los ERTE o el mecanismo RED para evitar los despidos, instrumentos que son "activables" de forma inmediata "ante caídas de actividad derivadas de un shock energético".

Asimismo, se podrían reconocer prestaciones por desempleo y cese de actividad con requisitos específicos (sin que sea necesario contar con periodo de carencia y sin consumir tiempo).

También cabría la posibilidad de establecer bonificaciones a las empresas o permitir el fraccionamiento o aplazamiento de obligaciones, lo que llevaría aparejado para estas empresas la restricción del despido por causas relacionadas por la crisis.

Otras medidas pasan por facilitar el teletrabajo, establecer permisos climáticos y por catástrofe, aplicar el Plan MeCuida de flexibilidad horaria o impulsar planes de empleo extraordinarios para sectores o territorios para formar trabajadores o recuperar infraestructuras ante catástrofes o situaciones adversas.

El documento cita también medidas de otra índole como la excepción ibérica, el control de precios energéticos, las bonificaciones al gasóleo, el escudo social (que fue rechazado recientemente en el Congreso) o el impulso a las renovables.

Los sindicatos piden una mesa presidida por Sánchez

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha explicado que, además de esa mesa de diálogo social para monitorizar el impacto en empresas y trabajadores, sería necesario que se abriera una mesa "con más responsables del Gobierno y liderada por el presidente, Pedro Sánchez", para abordar más medidas en función de la escalada del conflicto.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha querido transmitir un mensaje de "calma y tranquilidad, porque el Gobierno tiene medios y recursos para abordar" esta situación, y ha expresado todo su apoyo a la posición adoptada por España: "La soberanía nacional no se demuestra con pulseras, sino en el día a día".

Ambos han explicado que han pedido a Trabajo que elabore una memoria con el impacto fiscal de las medidas que se pongan en marcha, porque "no puede ser que se gasten recursos públicos para proteger empresas y empleos, y luego haya manifestaciones en contra de pagar impuestos".

No ha habido declaraciones por parte de la patronal, aunque a la reunión han asistido la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, y el secretario general de la CEOE, José Alberto González-Ruiz, ya que el presidente, Antonio Garamendi, se ha ausentado por motivos de agenda. Díaz mantendrá esta tarde encuentros con las asociaciones de autónomos y con representantes de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES).