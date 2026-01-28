Los trenes de Rodalies recuperan el servicio habitual progresivamente

El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, ha explicado este miércoles que, en la misma línea de ayer, esta mañana los trenes de Rodalies están circulando y los servicios alternativos están funcionando con normalidad, según los planes previstos.

"Se está garantizando la movilidad de todos los viajeros que quieren utilizar el servicio de Rodalies de Cataluña", ha asegurado Carmona, que ha recordado que la reprogramación de la oferta para esta semana conlleva una parte ferroviaria "que atiende, al menos, el 80 % de la demanda" y que, en determinados tramos, se cubre con servicios alternativos que atienden al resto de viajeros, según recoge EFE.

"Como novedad respecto ayer es que, tras los trabajos realizados por Adif, se ha reabierto el tramo Arenys de Mar (Barcelona) - Blanes (Girona) que permite que la R1 haga su servicio ferroviario entre L'Hospitalet y Blanes, y que desde Blanes a Maçanet se haga con servicio alternativo por carretera", ha precisado.

Carmona ha añadido que en el tramo de Caldes de Malavella - Girona, de la R11, "se está haciendo todo lo posible, con comprobaciones y certificados necesarios, para reabrirlo" y que en esta línea se pueda circular de Barcelona a Figueres (Girona) en tren y de Figueres a Portbou con servicio alternativo por carretera, tal y como estaba previsto.

El Gobierno acuerda doblar la inversión para el mantenimiento de Rodalies hasta 2030 Ver más

Ha señalado también que, "evidentemente, en la misma línea que dijo la consellera de Territorio ayer, el objetivo es recuperar totalmente el servicio el próximo lunes. Trabajaremos esta semana para consolidar esta oferta de cara al lunes y que esté todo normalizado" la semana que viene.

"De manera progresiva se va recuperando el servicio para consolidar la oferta y que los centenares de miles de viajeros vuelvan a confiar en el servicio de Rodalies de Cataluña", ha dicho el portavoz de Renfe.

"La preocupación es minuto a minuto para garantizar esta movilidad de las personas usuarias que quieran utilizar nuestros servicios", ha concluido Carmona.