Trump decide acabar con las redadas masivas del ICE en Minnesota

  • Dos estadounidenses perdieron la vida a manos de los efectivos del ICE durante el despliegue
  • Lo ha anunciado el 'zar' de la frontera de la Administración Trump, Tom Homan
Un manifestante sostiene un cartel en el lugar donde una mujer fue asesinada a tiros por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, Minnesota, EE. UU., el 7 de enero de 2026. CRAIG LASSIG (EFE)

El 'zar' de la frontera de la Administración Trump, Tom Homan, anunció este jueves el fin del despligue masivo de agentes de inmigración en el estado de Minnesota, en el que dos estadounidenses perdieron la vida a manos de esos efectivos, informa EFE.

"Se lo he propuesto y el presidente Trump ha aceptado, que esta operación llegue a su fin", explicó Homan sobre el fin de la denominada Operación Metro Surge en una rueda de prensa en Minneapolis.

