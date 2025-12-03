El TS desglosa la pieza de los amaños en obra pública del caso de los contratos de mascarillas de Ábalos y Koldo

El Tribunal Supremo ha confirmado la decisión del juez del caso Koldo de desglosar en una pieza separada los presuntos amaños en obra pública que implican el exdirigente socialista Santos Cerdán y el exministro José Luis Ábalos, del caso por las supuestas irregularidades en los contratos de mascarillas.

El pasado 23 de septiembre el magistrado Leopoldo Puente desglosó en dos la investigación del caso Koldo, de manera que dejó una causa inicial, que ya está próxima a la apertura del juicio oral, sobre las presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas, entre otros asuntos, mientras que en la pieza separada incluyó todo lo relativo a las adjudicaciones de obras, aun "en fase incipiente".

El exministro recurrió señalando que la pieza separada "responde a un principio de oportunidad, que no de legalidad", pues "en el asunto mascarillas no se puede incriminar a Ábalos de ninguno de los delitos que se han estado investigando" y asegurando que en la investigación de la causa principal "se ha ido obteniendo una información sobre hechos ajenos a lo que se estaba investigando" fruto de "la utilización de técnicas excepcionales de investigación".

Y ahora la Sala rechaza el recurso y avala la decisión del instructor que "delimita con precisión" los hechos que deben integrar la formación de pieza separada, que "solo pretende deslindar unos hechos de otros para facilitar un más ágil y eficaz enjuiciamiento", como así ocurrirá pues la causa principal está pendiente solo del auto de apertura de juicio oral, dejando al margen la investigación por los presuntos amaños en adjudicaciones de obra pública.

Del mismo modo, arremete contra Ábalos porque "realiza una serie de alegaciones que nada tienen que ver con lo que es objeto del recurso" -formación de la pieza separada-, ya "desestimadas en distintas resoluciones" tanto del juez como de la Sala.

Sí que destaca la "concordancia" que "parece evidente que ya se viene produciendo" entre las declaraciones y las pruebas aportadas por el empresario Víctor de Aldama y el material probatorio de la causa, así como de lo relacionado con el chalet de La Alcaidesa (Cádiz), el alquiler de la vivienda de su expareja Jésica Rodríguez o "el sobre intervenido por la Guardia Civil (¡otra vez!), cuestiones todas ellas ampliamente resueltas, algunas reiteradamente".

Por todo ello, la Sala subraya la "abierta desconexión con el objeto del recurso" y deja claro que la afirmación de que las diligencias solicitadas por la defensa han sido todas desestimadas sin tan siquiera sopesarlas "claramente no se sostiene", a la vista de "la extensa y rigurosa fundamentación" del magistrado.