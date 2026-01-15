Uber Eats anuncia que dejará de emplear a falsos autónomos tras las amenazas de Trabajo

La plataforma de reparto de comida a domicilio Uber Eats ha anunciado este jueves que "dejará de colaborar con repartidores autónomos", cuatro años después de la aprobación de la ley rider. Este cambio está motivado por las amenazas del Ministerio de Trabajo, que el pasado diciembre aseguró que impondría acciones penales contra los dirigentes de la empresa si no se acogían a la ley de 2021, tal y como indica El País.

"Uber Eats reafirma su compromiso con el cumplimiento de la ley rider. Después de cuatro años en los que hemos acumulado experiencia trabajando con empresas expertas en logística, y para fomentar un modelo sostenible a largo plazo, hemos tomado la decisión de dejar de colaborar con repartidores autónomos", han declarado fuentes de la empresa.

La multinacional era la última de las grandes empresas repartidoras en adoptar la nueva normativa por completo, que prohibe desde agosto de 2021 emplear a los repartidores como falsos autónomos. La empresa Glovo la incorporó durante el verano de 2025, y Just Eat, lo hizo también pero de manera inmediata cinco años atrás.

Desde 2022, Uber Eats ha realizado cambios en este sentido, adoptando un modelo híbrido, con trabajadores autónomos y otros con contratos laborales subcontratados. Durante 2025, más de siete mil repartidores han sido contratados por alguna de sus flotas colaboradoras.

En este sentido, la empresa ha detallado en su comunicado que los repartidores que todavía utilizan la aplicación de Uber Eats como autónomos podrán continuar trabajando como empleados por cuenta ajena de una de las flotas colaboradoras de la firma. "Manifestamos nuestro compromiso con el cumplimiento de las obligaciones que nos correspondan, así como nuestra intención de poner fin a todos los litigios pendientes y estamos a disposición de repartidores, sindicatos y el Gobierno para garantizar un proceso justo para todos", según las fuentes de Uber Eats.

Por su parte, Just Eat España -que tras la ley rider opera con repartidores contratados a través de empresas especializadas a las que exige que sean trabajadores contratados y no autónomos- ha celebrado el anuncio de Uber Eats. "Just Eat siempre ha liderado el camino, y nos alegra, sin duda, el anuncio de que el resto de plataformas hayan decidido, por fin, seguir nuestros pasos. La clave será conocer en qué términos se materializa. El modelo operativo a seguir en España siempre ha sido claro, y pasa necesariamente por la contratación de los repartidores", según fuentes de la empresa.

Trabajo asegura que la decisión hará que "afloren" 50.000 puestos

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha mostrado su "satisfacción" por la decisión de Uber Eats de dejar de colaborar con trabajadores autónomos, una medida que hará que "afloren" 50.000 puestos de trabajo. "No hay ninguna empresa por muy grande que sea que se coloque al margen de la ley (...). Un trabajador o una trabajadora con una aplicación en su mano y una bicicleta no era un emprendedor", ha reiterado la ministra de Trabajo este jueves en declaraciones a los periodistas tras mantener un encuentro con responsables de supermercados cooperativos de España.

"Este es el camino", ha celebrado la vicepresidenta segunda, quien ha cifrado en más de 100 millones de euros el impacto económico que tendrá la laboralización de esas personas.

Para Díaz, este movimiento por parte de la empresa de reparto evidencia que "legislar sirve", por lo que el principio de legalidad "opera en España" y "las grandes empresas de distribución del país cumplen con la ley", ha indicado.