La Complutense suspende a Monedero durante un año por acoso sexual

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha sancionado con un año de suspensión de funciones al profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Juan Carlos Monedero. La resolución llega tras concluir el expediente abierto por una denuncia que activó el protocolo interno contra el acoso sexual y sexista en enero de 2025. El cofundador de Podemos, sin embargo, ha negado tajantemente los hechos, ha anunciado acciones legales contra la universidad y ha enmarcado la acusación en una ofensiva política.

Fuentes del Rectorado de la UCM se han amparado en "la normativa vigente en materia de protección de datos" para no confirmar ni hacer valoraciones sobre la resolución. No obstante, el expediente califica los hechos denunciados por una alumna como una falta muy grave. La resolución, que publica hoy El País, señala que del "periodo total de suspensión de un año impuesto" ya se han cumplido "seis meses con carácter de medida preventiva", periodo que deberá ser tenido en cuenta para el cómputo total del plazo de suspensión acordado.

Según indicaron entonces fuentes de la UCM, ese expediente "confidencial" se trasladó desde la Unidad de Igualdad a la Inspección de Servicios y, en abril siguiente, a la Fiscalía que, sin embargo, archivó el procedimiento penal al no apreciar delito "contra la integridad moral", aunque calificó el supuesto comportamiento del profesor como "improcedente" y "reprochable moralmente".

Tras el archivo judicial, agrupaciones estudiantiles como el Punto Violeta Somosaguas presionaron a la UCM para que reactivara la vía administrativa, que es la que finalmente ha derivado en la actual suspensión de empleo y sueldo.

La defensa de Monedero: "Nunca han existido"

La defensa de Juan Carlos Monedero ha emitido este martes un comunicado, difundido por el propio profesor, en el que anuncia que ha recurrido la sanción ante la justicia. "Las expresiones y conductas denunciadas por las que ha sido sancionado nunca han existido", subraya su abogada, que denuncia que el procedimiento interno de la universidad ha estado "plagado de vulneraciones de derechos y garantías fundamentales y procedimentales".

El politólogo pone el foco en los vínculos políticos de la denunciante. Según el comunicado, la alumna que activó el protocolo es "una militante y dirigente local del PP de la Comunidad de Madrid con vínculos directos con el máximo dirigente" de la asociación estudiantil conservadora Libertad sin ira. Monedero recuerda, además, que la denuncia se interpuso exactamente el mismo día de la toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. En los meses previos, según añade en el escrito, Libertad sin ira había estado reclamando públicamente la expulsión del profesor por sus viajes y conferencias en el país latinoamericano.

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El comunicado de la defensa desvela también maniobras paralelas durante la investigación interna. Monedero asegura que, en el transcurso de las declaraciones, se intentó introducir en el caso "a otro profesor fundador de Podemos", en una clara alusión a Pablo Iglesias.

A este clima de hostilidad dentro de la institución académica se suma, según relata el profesor, un segundo expediente disciplinario impulsado paralelamente por un vicerrector de la Complutense. En este caso, se le acusó de haber incumplido sus obligaciones laborales por sus viajes a Venezuela y a otros países para realizar labores de consultoría, a pesar de que el docente tenía formalmente reconocida la compatibilidad con su actividad en la facultad.

En el marco de ese segundo proceso, Monedero llegó a ser acusado de un delito de falsedad en documento público, un cargo que finalmente decayó por falta de pruebas y que se cerró con una simple amonestación, evidenciando, según el sancionado, una estrategia sostenida de acoso institucional y político contra su figura.