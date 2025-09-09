UGT denuncia que el plan de alquiler de Ayuso es un "negocio redondo" para los fondos privados

El sindicato UGT ha denunciado este martes que el Plan VIVE de vivienda presentado por el Gobierno regional presidido por Isabel Díaz Ayuso por "haberse convertido en un negocio redondo para fondos privados y un calvario para las familias trabajadoras adjudicatarias".

Este plan fue presentado el 28 de octubre de 2021 por el Gobierno de la Comunidad de Madrid como un proyecto para que las familias accediesen a "vivienda pública de alquiler asequible". Sin embargo, el sindicato afirma que, más allá de facilitar el acceso a la vivienda ha supuesto un "fraude político y social", es un "modelo de externalización en beneficio de fondos especulativos, que precariza aún más el acceso a la vivienda" en la región.

El plan VIVE, el plan Estatal y la Ley de Vivienda Ver más

Además, recoge las quejas de los inquilinos por las pésimas condiciones en las que se encuentran dichas viviendas: mala calidad (con goteras, grietas y falta de mantenimiento), costes añadidos injustificables (como gastos comunitarios obligatorios en servicios no utilizados), descuentos arbitrarios de 1.300 euros sin factura (como el caso de la empresa Sogeviso), cobros indebidos de suministros o alquileres desorbitados por encima de lo que se entiende como "vivienda asequible".

UGT exige ante estas quejas al Gobierno de Ayuso una "inmediata revisión" del plan y de los contratos de gestión adjudicados a fondos privados, la creación de un "verdadero parque público vivienda asequible" y un "mayor esfuerzo" de los servicios públicos para la "inspección y sanción" de los abusos de estas gestoras privadas. Además, pide la catalogación de Madrid como "zona tensionada" de acuerdo a la Ley Estatal de Vivienda.

"El Plan VIVE es el mejor ejemplo de cómo el Gobierno regional antepone los intereses de fondos privados al derecho constitucional de la ciudadanía madrileña a una vivienda digna", concluye UGT en su comunicado.