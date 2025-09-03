La Vuelta suspende el final de su etapa en Bilbao por una masiva protesta propalestina en la meta

La onceava etapa de la Vuelta a España se queda sin ganador después de que la Organización decidiera la suspensión de la carrera debido a una manifestación a la llegada de los participantes. La participación del equipo israelí Israel Premier Tech ha sido el motivo de las protestas, que se han ido sucediendo a lo largo de toda la Vuelta.

La organización ha tomado la decisión de neutralizar la carrera por motivos de seguridad y los coches han dirigido a los participantes directamente a la zona de los autobuses, impidiendo así que se completara el sprint final.

El cronómetro se interrumpió a tres kilómetros del final y, por lo tanto, no se ha declarado ningún ganador de la etapa. Los organizadores todavía no han aclarado qué sucederá con las bonificaciones de tiempo que se entregan en la meta pero el danés Jonas Vingegaard ha conseguido ganar unos segundos de ventaja en la clasificación general.

Esta protesta no ha sido la única en la etapa del miércoles. A 27 kilómetros del final, un grupo de manifestantes han irrumpido entre el pelotón con una pancarta y, al inicio, varias personas han mostrado lo que parecía una representación de niños asesinados en Gaza. El pelotón se detuvo durante unos minutos por la protesta hasta que los manifestantes se retiraron para permitir la continuación de la prueba.

Las protestas contra el equipo israelí y la situación que vive la población palestina en Gaza comenzaron cuando la carrera, que comenzó en Italia, llegó a España. Fue concretamente con motivo de la contrarreloj por equipos de Figueres del 28 de agosto, donde un grupo propalestino irrumpió en la calzada y obligó a detenerse durante unos segundo al conjunto israelí.

El pasado martes, al paso por la localidad navarra de Lumbier, varias personas trataron de parar el pelotón, aunque finalmente no lo consiguieron. Y durante varias etapas se han visto innumerables banderas palestinas y pintadas en la carretera a lo largo del recorrido.