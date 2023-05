La oposición carga contra el PP por el 'Protocolo de la Vergüenza' de Ayuso: "Se les condenó a morir"

La gestión de las residencias ha vuelto a ser protagonista en el segundo debate electoral entre los candidatos de la Comunidad de Madrid al próximo 28M, celebrado este miércoles en TVE. "¿Sabe, señor Serrano, lo que solo pasó en la Comunidad de Madrid? Que ustedes firmaron unos Protocolos de la Vergüenza donde se condenó a morir a 7.291 personas mayores", espetó la candidata de Podemos-IU-Alianza Verde, Alejandra Jacinto, al número dos de la presidenta y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, que no estaba presente. "Sólo salvaron el pellejo los que tenían seguro médico privado, es una absoluta indecencia y tienen la poca vergüenza de no ser capaces de pedir perdón, de escuchar a las víctimas", continuó. Y mientras tanto, sujetaba una imagen del documento de exclusión, desvelado por infoLibre.

.@AleJacintoUrang muestra a @SerranoAlfonso el documento del protocolo de la Comunidad de Madrid que prueba que el Gobierno de Ayuso fijó “criterios de exclusión” para no trasladar a enfermos de residencias a hospitales durante la pandemia https://t.co/GAmX2pkbq2 pic.twitter.com/okv86vA1yw — infoLibre (@_infoLibre) 25 de mayo de 2023

Jacinto no fue la única que lo hizo. La candidata de Más Madrid, Mónica García, interrumpió al propio Serrano para preguntarle, de forma irónica, si abandonaron a los mayores en las residencias o si les pusieron médico. Como publicó infoLibre, después de que se impidiera la derivación de los mayores a los hospitales, tampoco se medicalizaron las residencias, algo que el Gobierno regional dijo que haría de inmediato. El resultado, como recordó la líder del partido morado, fue que entre marzo y abril de 2020 murieron 7.291 ancianos sin ser trasladados a un hospital, el 77% de los 9.470 que fallecieron en esos dos meses.

El secretario general de los conservadores, pese a las críticas, no respondió. "No me mira a la cara porque sabe que es verdad", le dijo, incluso, Jacinto. Antes de los ataques, en cambio, sí dijo que dedicaría "30 segundos" al asunto. "Según la web del Imserso, en la Comunidad de Madrid, el 36% de los fallecidos lo hicieron en residencias, me parece muchísimo", dijo, queriendo resaltar que en otras comunidades como Castilla-La Mancha fue un 43%. "Sorprende una vez más cómo retorcéis el dolor de las familias", dijo a la oposición. Y a continuación habló del plan autonómico de fomento de la natalidad. "Sobre todo, vamos a seguir defendiendo a las mujeres para que sean libres y hagan con su vida lo que estimen oportuno y estén seguras frente al drama que ha causado la ley del sólo sí es sí", dijo.

Hace precisamente una semana, Jacinto se enfrentó a Ayuso en un debate en Telemadrid, el único que se ha celebrado y celebrará con los cinco candidatos, por el mismo motivo. En uno de los momento más tensos del programa, la candidata morada intentó entregar a la líder madrileña el libro del exconsejero Alberto Reyero, Morirán de forma indigna. La jefa del Ejecutivo autonómico, igual que Serrano, le acusó entonces de "retorcer" el dolor de las familias con sus "soflamas" llamándole "asesina".

Alejandra Jacinto intenta dar a la presidenta de la Comunidad de Madrid el libro 'Morirán de forma indigna': "Como no quiero que se siga escondiendo de la verdad, le quiero hacer un regalo". "No me lo acerque", ha respondido Ayuso https://t.co/Au6ugzGoS5 pic.twitter.com/9VH0SyH29K — infoLibre (@_infoLibre) 17 de mayo de 2023

Durante ese debate, Jacinto subrayó que las muertes en la primera ola de la pandemia de covid-19 "es uno de los hechos más demenciales que ha podido ocurrir durante esta legislatura". "Por eso, como no quiero que se siga escondiendo de la verdad, le quiero hacer un regalo", dijo ofreciéndole el libro del testimonio de Alberto Reyero sobre lo que ocurrió en las residencias de Madrid.

La presidenta regional pidió a Jacinto que no se le acercara. "No, se lo agradezco, pero no. No me lo acerque. No invada mi espacio", indicó la presidenta regional, que tildó de "miserables" que haya aludido a los muertos durante la pandemia. "Resulta que la pandemia ha matado a millones de personas, pero en la Comunidad de Madrid ha sido Ayuso", ironizó la jefa del Ejecutivo, que calificó de "falta de respeto" esta afirmación para muchos profesionales como sanitarios, bomberos o geriatras decir que se les ha dejado morir.