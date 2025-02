Vox estalla en Castilla y León contra la “oligarquía” de Abascal y deja el futuro del partido en el aire

Vox se enfrenta a una crisis interna que gana envergadura a gran velocidad en la primera comunidad autónoma donde alcanzó el poder. La cara de ese éxito, el siempre polémico Juan García-Gallardo, dimitió este lunes para sorpresa de todos tras haberse negado a cumplir una orden del hombre que lo convirtió en una figura pública: Santiago Abascal. El exvicepresidente de la Junta rechazó firmar la expulsión de dos parlamentarios autonómicos que lideran una “rebelión”, en palabras del núcleo crítico de Salamanca, contra la dirección nacional por considerar que no hay democracia interna, que no les tienen en cuenta y que el partido se ha desvirtuado.

En su carta de renuncia, García-Gallardo desmarca su dimisión de este movimiento crítico pero, al mismo tiempo, comparte algunas de sus denuncias sobre la gestión de Abascal. Dice que “la dirección del partido ha ido ocupando cada vez más espacio en detrimento de los demás”, que ya no cabe una “pluralidad de liderazgos y carismas” y afirma que “intentar acabar con las oligarquías dentro de los partidos es una quimera”. “En lo que no cabe el conformismo es en la exigencia de una conducta ética a quienes integran las oligarquías que gobiernan los partidos políticos, en nuestro caso, Vox”, añade. Con su salida, Vox se queda sin su cara más visible en Castilla y León a un año de las autonómicas y sin líder si el presidente popular, Alfonso Fernández Mañueco, decide adelantar las elecciones, tentado por la renovación de candidatos en sus dos principales partidos competidores: Carlos Martínez que acaba de asumir el liderazgo en el PSOE y, previsiblemente, el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, en Vox.

Mañueco, que no tiene con quién pactar los presupuestos de 2025 tras la salida de la ultraderecha de su Gobierno en julio, dijo este lunes que la dimisión de García-Gallardo no influye en el calendario electoral. “Es un buen momento para el adelanto electoral de Mañueco, porque el partido de Alvise (Pérez) también está dañado, el candidato del PSOE no está consolidado. Es como una carrera de relevos en la que él está adelante y los demás a 100 metros de distancia, sale con ventaja. No sería una mala estrategia”, indica a infoLibre el politólogo Pedro Villanueva. “En Castilla y León, donde no tenemos candidatos que aparezcan mucho en los medios, García-Gallardo había conseguido posicionarse por unas cosas o por otras. Lo más fácil para Vox sería recurrir a su segunda cara más visible, que es Pollán, pero eso no solucionaría la crisis con estos disidentes”, apunta a infoLibre Álvaro Sánchez, politólogo e investigador de la Universidad de Salamanca. Y añade: “Si Mañueco tenía en mente un posible adelanto, que su principal competidor por la derecha se quede descabezado puede aumentar las posibilidades de que eso ocurra. Pero el voto de Vox, presente el candidato que presente, va a variar poco, porque en términos regionales el voto es muy partidista, no personificado”. García-Gallardo tenía bajos niveles de notoriedad pública cuando se presentó en las elecciones a las Cortes de Castilla y León de 2022 y, no obstante, Vox obtuvo un resultado tan bueno que se convirtió en el primer vicepresidente autonómico de la formación.

El líder de Vox en Castilla y León, García-Gallardo, dimite por diferencias con Abascal Ver más

En paralelo a la dimisión de García-Gallardo, se conocía este lunes el último barómetro del Instituto 40dB para EL PAÍS y la Cadena SER, en el que Vox alcanza su mejor dato desde las generales, con más del 14% en estimación de voto, una cifra que en Castilla y León llega al 15,9%, entre sus mejores datos por autonomías. El portavoz nacional, José Antonio Fúster, vinculó esos buenos datos, especialmente entre los más jóvenes, con el “nerviosismo” por hacer fracasar el proyecto de Vox. El estallido de la crisis interna en Castilla y León empaña la que estaba llamada a ser una gran semana para Abascal como anfitrión de una reunión en Madrid de la dirección del partido ultra europeo que preside, Patriotas por Europa, con el primer ministro húngaro Viktor Orbán y la líder ultraderechista francesa Marine Le Pen.

Parlamentarios expulsados y dimisiones de cargos locales

Precisamente el paso a esta familia europea tras el abandono del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) de Giorgia Meloni es uno de los motivos que aducen los parlamentarios y cargos críticos que se han plantado ante Abascal en Castilla y León. “Ellos han tomado decisiones unilaterales, ya no es el mismo Vox en el que entré. Con los movimientos internos de cambiarse a ‘Patriots’, para seguir haciendo caja el señor Abascal, ocultando la economía circular que cobra su mujer por parte de los socios de Vox. Llevábamos más de dos años llamando a la puerta de la dirección nacional, hemos seguido todos los pasos institucionales, pero desde la salida de Javier Ortega Smith de Vox el partido dejó de ser lo que era, antes se escuchaba”, comenta a este medio Ana Rosa Hernando, la parlamentaria autonómica por Burgos que Vox expulsó el viernes junto a Javier Teira (Salamanca) por considerar, en palabras del portavoz nacional Fúster, que estaban “trabajando para socavar el partido”.

Hernando y Teira son los cargos más conocidos de un grupo de críticos con Abascal que se ha gestado en Salamanca y en Burgos y que según corren las horas cobra fuerza en otras provincias de Castilla y León y fuera de ella. En los próximos días se espera que un bloque de cargos locales pasen en bloque a ser no adscritos en protesta por lo que consideran, según fuentes de ese sector, “actitudes dictatoriales” de Abascal. A finales de año, Hernando lanzó la plataforma digital ‘Recupera tu Vox’ para canalizar ese malestar que, asegura, no se circunscribe a Castilla y León. Por el momento ha recabado “cientos” de firmas, así como apoyos de militantes más mayores por otras vías, y tanto en el sector de Salamanca como en el de Burgos han recibido llamadas de otros territorios, como Aragón, de cargos y militantes descontentos con las formas de la actual dirección.