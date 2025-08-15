La Xunta consolida con un puesto de libre designación al subdirector que firmó el permiso de Altri

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable a Altri hecha pública por la Xunta el pasado 14 de marzo no fue firmada únicamente por la directora general de Calidad Ambiental, María José Echevarría, que desde su llegada al cargo, y a diferencia de sus predecesores, había adoptado la dinámica general de rubricar ese tipo de documentos en solitario. No fue así en el caso de Altri, en el que el permiso, además de su firma, contó con la del subdirector general de Evaluación Ambiental, Alejandro Carrera López, mientras el Gobierno gallego defendía que la decisión había sido una cuestión técnica, no política.

El responsable de Evaluación Ambiental pasa de ejercer el puesto en comisión de servicios a hacerlo “con carácter definitivo” por libre designación, lo que le permitirá consolidar el nivel más alto en la carrera funcionarial

Carrera López era entonces subdirector general en comisión de servicios, una figura temporal, pero solo cuatro días después de conocerse el permiso a Altri la Xunta convocó ese puesto por libre designación y ahora acaba de otorgárselo, en el Diario Oficial de Galicia de este jueves, a él mismo, lo que propiciará que consolide el nivel más alto en la carrera funcionarial.

Según confirmó en su momento Medio Ambiente a Praza.gal, Carrera López estaba ejerciendo el puesto de subdirector general de Evaluación Ambiental cuando concedió el permiso a Altri en comisión de servicios, una figura legal que permite que el personal funcionario cubra temporalmente —hasta dos años— un puesto que no es el suyo “en caso de urgente e inaplazable necesidad” si cumple ciertas condiciones fijadas por la Administración, que a efectos prácticos cubre la plaza de forma discrecional. Es un procedimiento “habitual”, añadía una fuente oficial del departamento, que las vacantes en subdirecciones generales se cubran inicialmente por esta vía para, posteriormente, hacerlo “en régimen de libre designación”.

Esta vía, la de la libre designación, es formalmente una “convocatoria pública” —realizada en este caso en el DOG del 18 de marzo, cuatro días después de conocerse el permiso a Altri— en la que la Administración tiene la facultad de aplicar la “apreciación discrecional” de la “idoneidad de los candidatos” y elegir al personal funcionario que considere oportuno entre todas las personas que se presenten.

La empresa público-privada creada por la Xunta que impulsó la fábrica de Altri se disuelve Ver más

En este caso, Alejandro Carrera tenía la obligación de participar en el proceso para no perder la comisión de servicios, y al ganar la libre designación permanecerá en el puesto “con carácter definitivo” hasta que haya una decisión política en sentido contrario. Cuando esto suceda, mantendrá el rango de funcionario de nivel 30 por haber ejercido más de dos años un puesto de ese rango, el máximo posible en la Administración y seis por encima del que obtuvo al ganar en 2022 su plaza definitiva en el cuerpo superior de la Administración General como técnico instructor en formación ocupacional en Ourense.

Declaración de impacto ambiental ditada pola Xunta para Altri

Cuando se conoció la convocatoria del puesto por libre designación, la oposición parlamentaria consideró el movimiento de la Xunta como un “premio” a Alejandro Carrera por su papel en el permiso a Altri unos días antes. Por el contrario, la Consellería de Medio Ambiente lo enmarcó en la normalidad a la hora de proveer un puesto como este, sin otras implicaciones respecto a Carrera López, que anteriormente había ejercido labores como la jefatura del Departamento de Gestión Administrativa de la Agencia Gallega de la Industria Forestal.

Antes de aparecer la firma de Carrera López en el permiso a Altri, su superior, la directora general, María José Echevarría, firmaba en solitario ese tipo de documentos, asumiendo así de facto, según su propia argumentación, la responsabilidad sobre el trabajo de los demás cargos y técnicos jerárquicamente subordinados a su puesto que hubieran participado en los expedientes. Eso, con Altri, cambió.