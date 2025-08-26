La Xunta usa sus nuevas competencias en el litoral para hacer "chiringuitos biosostenibles"

Tras asumir hace menos de un mes, el pasado 1 de julio, competencias sobre el litoral transferidas por el Estado, entre ellas las de autorizar instalaciones temporales en las playas, la Consellería de Medio Ambiente, a través del Instituto de Estudos do Territorio, acaba de convocar un concurso de ideas "para el diseño de un prototipo biosostenible" para las playas gallegas. Una iniciativa con la que el Gobierno gallego quiere "transformar el concepto tradicional de chiringuito en una instalación ejemplar desde el punto de vista ambiental, social, funcional y paisajístico".

El concurso de ideas para diseñar nuevos chiringuitos sostenibles está dotado con 30.000 euros y su memoria justificativa lo liga directamente con el reciente transpaso de competencias sobre el litoral. "Con motivo de la asución de estas competencias se hace imprescindible repensar el modelo de ocupación y uso del litoral, promoviendo infraestructuras que minimicen su impacto ambiental y se integren armónicamente en el paisaje", dice el documento, que añade que "las instalaciones más comunes son los establecimientos dedicados a la venta de bebidas, bocadillos, helados y, en ocasiones, comidas sencillas -tapas, menús- que ocupan pequeñas construcciones situadas en espacios abiertos, y que suelen contar con una terraza. Se trata del tipo de establecimientos popularmente conocidos como chiringuitos, que se sitúan en muchas playas del litoral".

El primer acto de la conselleira de Medio Ambiente tras los fuegos en Galicia: anunciar ayudas a los cazadores Ver más

"Estos chiringuitos de playa, como elementos tradicionales de la oferta turística y recreativa, deben evolucionar hacia tipologías sostenibles que respondan tanto a las demandas de los usuarios como a los principios de conservación del entorno natural", dice Medio Ambiente, que promueve el concurso de ideas para lograr "no sólo un rediseño arquitectónico, sino también una revisión de los materiales utilizados, los sistemas de abastecimientos y gestión de residuos, el consumo energético, la relación con los ecosistemas litorales, así como su funcionamiento durante todo el ciclo de vida". "Se trata de buscar que la instalación de estos chiringuitos no sólo sea sostenible y eficiente sino también armónico con la naturaleza", sentencia.

Las propuestas participantes en el concurso deberán buscar "una adecuada integración en el entorno, en distintas localizaciones geográficas, tipos de playa y emplazamientos en la misma, de ser necesario mediante la variación prevista de materiales de su entorno y elementos funcionales exteriores". Así, "como mínimo se distinguirá entre entornos naturales y urbanizados, pudiendo el concursante referirse también a las distintas áreas paisajísticas y a su posición en función de los elementos característicos del entorno en que finalmente se implanten".

Como instalaciones de temporada que son, los chiringuitos propuestos deberán ser desmontables y transportables para su retirada al finalizar cada verano y no se podrán utilizar obras de fábrica para su fijación ni elementos no desmontables que impliquen dejar en el litoral restos de la instalación. Sus dimensiones deberán contemplar una superficie máxima cerrada de 20 metros cuadrados y una abierta, para terraza, de 50 metros cuadrados, siendo la ocupación total máxima de 70 metros cuadrados.