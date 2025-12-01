Zarzuela ve inoportuno e innecesario el mensaje en vídeo de Juan Carlos I dirigido a los jóvenes

La Casa del Rey no considera "ni necesario ni oportuno" el mensaje del rey Juan Carlos I difundido mediante un vídeo que desde esta mañana circula por las redes sociales en el que se dirige a los jóvenes para pedirles que apoyen a su hijo, el rey Felipe VI, y del cual no tenían conocimiento en el Palacio de la Zarzuela.

Fuentes de Zarzuela se han expresado en estos términos tras comprobar la difusión que está alcanzando del vídeo, que puede reproducirse desde la plataforma YouTube y en el cual el rey emérito aparece solo, sentado en una silla, con una gran bandera nacional ondeando detrás de él.

Con este "mensaje para los jóvenes españoles" el padre del jefe del Estado, que desde hace años reside en Abu Dhabi, ruega que respalden a su hijo en su "duro trabajo" de "unir a todos los españoles".

Y añade: "Quiero que sepáis que vuestros padres, vuestros abuelos y muchos españoles unidos conseguimos hacer una Transición ejemplar, dar un cambio a este país en unas circunstancias muy complejas en las que todos tuvimos que esforzarnos y arriesgar".

Eso sí, reafirma que "con la generosidad y el esfuerzo de todos logramos que este país sea lo que hoy es".

Precisamente la difusión de las imágenes se produce en vísperas de la aparición en España de su libro Reconciliación, sus memorias ya publicadas en Francia. De hecho, Juan Carlos ha hecho referencia a esta publicación, de la que asegura que el objetivo es transmitir la historia reciente de España "sin distorsiones interesadas".

"La monarquía ha jugado un papel esencial en toda esta Transición, una posición institucional y de relaciones en las que hemos conseguido conectar a España con el resto del mundo", añade.

Zarzuela remarca, tras confirmar que no sabían nada de este mensaje, que tampoco entiende cuáles son los objetivos que con él busca el rey emérito.

El vídeo dura apenas un minuto y medio y su autenticidad ha sido confirmada a EFE por fuentes del entorno del rey Juan Carlos.