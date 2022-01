Seguro de coche a todo riesgo. ¿Realmente lo cubre todo?

Un seguro de coche a todo riesgo puede ser la mejor opción que tengamos para esos imprevistos que vienen sin pensarlo.

Con la garantía de que cubre los daños propios por definición, nos encontramos ante una cobertura que ofrece estabilidad y un buen respaldo ante cualquier accidente.

Equipado con todo lo que necesitamos para circular libremente, existen ciertas diferencias con aquel que va a terceros y sobre el que ya se han conocido sus deficiencias. Así, si lo que buscas es que alguien responda ante ti con la máxima autoridad, igual ha llegado el momento de pensar en otras alternativas.

¿Qué es un seguro a todo riesgo?

En la carretera, un seguro a todo riesgo es aquel en el que se incluyen todas las coberturas que cuentan con un determinado peligro. Estudiado dentro de la póliza que hemos contratado, debemos estar atentos a cuáles son los puntos que respalda porque no siempre se agregan en una totalidad.

A pesar de lo que su nombre indica, solo cubren aquellos desperfectos que aparecen en el contrato y sobre los que hay que estar enterados. En el caso de los automóviles se suele cubrir la responsabilidad civil, la defensa jurídica del conductor, los daños por incendio y hasta un posible robo del vehículo.

¿Qué es lo que cubre el seguro del coche a todo riesgo exactamente?

La definición de lo que es un seguro de coche a todo riesgo la podemos tener más o menos clara pero, ¿cómo se aplica en la práctica? Son muchas las personas que, a pesar de los intentos, no consiguen saber qué es lo que entra en su póliza o cuáles son los peligros que tiene cubiertos. A continuación, para que lo veas un poco más claro, te dejamos con algunos puntos importantes:

-Daños propios del vehículo

Cualquier cosa que le ocurra a nuestro vehículo suele entrar dentro de la cobertura contratada y, aunque a veces depende del tipo de póliza que hayamos escogido, lo cierto es que es el que mejor responde ante estas situaciones. Así, tanto por un accidente de siniestro como por un pequeño roce, nos sentiremos protegidos.

-Responsabilidad civil ampliada

La responsabilidad civil que tiene el conductor de un vehículo se puede llevar hasta su punto más alto solo con meter un poco de dinero más. Por otro lado, cuando contratamos un seguro a todo riesgo también hay cobertura para esos daños provocados por caravanas, remolques o cualquier otro modelo más pesado.

-Seguro del conductor

Una de las ventajas más importantes de este modelo de seguro es todo lo que cubre para el conductor en caso de accidente. Incluyendo una indemnización en caso de fallecimiento o invalidez permanente, también ofrece asistencia sanitaria para aquellos pasajeros que hayan tenido un pequeño altercado con el turismo.

-Robo del vehículo

¿Te han robado el vehículo y no sabes qué hacer? Los seguros de coche Rastreator están hechos para que tú no tengas que preocuparte por nada si has tenido la mala suerte de encontrarte con esta desgracia. Cubriendo también el siniestro del turismo en caso de incendio, si lo que quieres es estar tranquilo no hay nada mejor que esto.

-Asistencia en carretera

Para cualquier incidente que tengamos, el seguro a todo riesgo se encarga de que nos hagamos con especialistas que resuelvan el caso. En este punto, incluso cuando tenemos una multa que no entendemos, nos ofrecen cobertura para que todo salga bien y podamos seguir con nuestra ruta.

-Defensa jurídica

Si el accidente de coche o altercado que hemos tenido acaba en mayores, las coberturas que estamos pagando por el vehículo responden ante una defensa jurídica y nos otorgan todo el asesoramiento que podamos imaginar. Esto, que nos deja mucho más tranquilos, se hace fundamental ante cualquier paso a mayor.

¿Cuánto cuesta un seguro de coche a todo riesgo?

Ahora que sabemos con mayor exactitud qué es lo que cubre un seguro de coche a todo riesgo y por qué deberíamos valorarlo, lo siguiente que nos preguntamos es cuánto cuestan estas pólizas y si tendremos que pedir un préstamo para pagarlas. De precios muy variados, incluso esto juega a su favor.

Pensados para que el conductor no tenga que preocuparse por nada, si lo que buscas es una póliza que se preocupe por ti, te proteja ante accidentes y lo ponga todo a tu favor, sin duda debes hacerte con una de estas coberturas para que tu posición en la circulación de carreteras cambie para siempre.

Como vemos, un seguro de coche a todo riesgo es la mejor alternativa que tenemos cuando lo que deseamos es un respaldo absoluto. Si bien es importante tener en cuenta qué es lo que cubre y qué no, en el momento en que veas la cantidad de ventajas que tienes a tu favor, no querrás otra cosa. ¿Hacemos la prueba?