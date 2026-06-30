'Amores tormentosos': TintaLibre presenta en Madrid su especial de verano sobre los matices del amor

El nuevo número de TintaLibre llega este verano con una propuesta que huye de la ligereza estival para adentrarse en el lado más complejo de los vínculos afectivos. Bajo el título Amores tormentosos, la revista reúne a 16 autoras que escriben con absoluta libertad sobre las relaciones que nos construyen y nos desordenan: pasiones, celos, dependencia, violencia, deseo, humor y memoria.

El tsunami de la IA: TintaLibre presenta su número de junio Ver más

El especial, ilustrado por Paula Bonet —autora también de la portada—, recoge textos de algunas de las voces más destacadas de la literatura contemporánea. Entre ellas, Cristina Araújo Gámir, Sara Barquinero, Najat El Hachmi, Luna Miguel, Cristina Morales, Lara Moreno, Marina Perezagua, Llucia Ramis o Isabel Soler, junto a los cómics de Candela Sierra y Flavita Banana. Los relatos transitan desde el desamor y la ruptura hasta la ironía y la crítica, en un recorrido que invita a leer sin prejuicios y a dejarse sorprender.

La presentación del número tendrá lugar el miércoles 1 de julio, de 19:00 a 20:00 horas, en el Espacio Ronda (Ronda de Segovia 50, Madrid), en su Sala Azul. La mesa estará moderada por Ramón Reboiras, jefe de redacción de TintaLibre, y contará con la participación de las escritoras Lara Moreno, Candela Sierra, Andrea Genovart y Marta Gesto.

El acceso es gratuito, aunque el aforo es limitado y requiere reserva previa. Si eres socia o socio de infoLibre, puedes inscribirte en este enlace. ¡Y si no eres socio, pinchando aquí puedes remediarlo!