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TINTALIBRE

Las putas drogas y los muertos

TINTALIBRE 145 ABRIL
TINTALIBRE 145 ABRIL TintaLibre
  • El presente cebado de pasado, por Jordi Gracia.
  • La ‘Romería’ de los muertos, por Manuel Jabois.
  • Democracia en vena: la literatura drogada y la juventud de la Transición, por Germán Labrador Méndez.
  • Aquellos chutes y estos lodos, por David López Canales.
  • La momia, por Marta Sanz.
  • En chanclas, por Raquel Peláez.
  • Lo que no tapa el táper, por Elvira Navarro.
  • Un, dos, por Andrea Genovart.
  • Apología razonada del Museo, por Roberto Valencia.
  • Pequeño tratado de composición musical, por Joan Magrané.
  • Los silencios de ‘Los domingos’, por Miguel Saralegui.
  • Lux’ en Lyon: otra Rosalía, por Duncan Wheeler.
  • El hijo del obrero, a la Universidad, por David Muñoz (Estopa).
  • Obra en marcha. De Norma a Valeria. Mujeres trans en la literatura española de hoy, por Rafael M. Mérida Jiménez.
  • Historia privada de una fotografía. Lorca asoma, por Aroa Moreno.

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