Las putas drogas y los muertos
- El presente cebado de pasado, por Jordi Gracia.
- La ‘Romería’ de los muertos, por Manuel Jabois.
- Democracia en vena: la literatura drogada y la juventud de la Transición, por Germán Labrador Méndez.
- Aquellos chutes y estos lodos, por David López Canales.
- La momia, por Marta Sanz.
- En chanclas, por Raquel Peláez.
- Lo que no tapa el táper, por Elvira Navarro.
- Un, dos, por Andrea Genovart.
- Apología razonada del Museo, por Roberto Valencia.
- Pequeño tratado de composición musical, por Joan Magrané.
- Los silencios de ‘Los domingos’, por Miguel Saralegui.
- ‘Lux’ en Lyon: otra Rosalía, por Duncan Wheeler.
- El hijo del obrero, a la Universidad, por David Muñoz (Estopa).
- Obra en marcha. De Norma a Valeria. Mujeres trans en la literatura española de hoy, por Rafael M. Mérida Jiménez.
- Historia privada de una fotografía. Lorca asoma, por Aroa Moreno.
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