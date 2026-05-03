Ya rueda el balón
- Y rueda y rueda y rueda, por Jordi Gracia.
- Una mirada daltónica al mundo del fútbol: pensar en verde, por Bernat Castany.
- Un refugio cuando dan agua, por Marta San Miguel.
- Una fe blaugrana, por Ramón Reboiras.
- Con el niño en el diván, por Paco Cerdà.
- Volver a ‘Buba’, por Luiza Romão.
- Las enseñanzas del fútbol, por Luis García Montero.
- Messi y la pandereta, por David García Cames.
- Un Mundial para cínicos, por Juan Gabriel Vásquez.
- El saqueo de las élites o cómo rehabilitar la política de la identidad, por Carlos C. Pérez.
- Angélica Liddell o la rabia poética, por Gaston Gilabert.
- 25 años de futuro: ‘Soldados de Salamina’, por Pola Oloixarac.
- Rescates. Más cerca, por Boris Izaguirre.
- Obra en marcha. Principio, medio, fin, por Valeria Luiselli.
- Historia privada de una fotografía. Marilyn o la imperfección, por Sara Barquinero.