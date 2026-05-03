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Ya rueda el balón

PORTADA TintaLibre #146
PORTADA TintaLibre #146 TintaLibre
  • Y rueda y rueda y rueda, por Jordi Gracia.
  • Una mirada daltónica al mundo del fútbol: pensar en verde, por Bernat Castany.
  • Un refugio cuando dan agua, por Marta San Miguel.
  • Una fe blaugrana, por Ramón Reboiras.
  • Con el niño en el diván, por Paco Cerdà.
  • Volver a ‘Buba’, por Luiza Romão.
  • Las enseñanzas del fútbol, por Luis García Montero.
  • Messi y la pandereta, por David García Cames.
  • Un Mundial para cínicos, por Juan Gabriel Vásquez.
  • El saqueo de las élites o cómo rehabilitar la política de la identidad, por Carlos C. Pérez.
  • Angélica Liddell o la rabia poética, por Gaston Gilabert.
  • 25 años de futuro: ‘Soldados de Salamina’, por Pola Oloixarac.
  • Rescates. Más cerca, por Boris Izaguirre.
  • Obra en marcha. Principio, medio, fin, por Valeria Luiselli.
  • Historia privada de una fotografía. Marilyn o la imperfección, por Sara Barquinero. 

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