Darío Adanti: “Si a Dios lo defienden los Abogados Cristianos, gana el diablo”

Darío Adanti, (Buenos Aires, 1971) es un ensayista que utiliza el cómic y la sátira o un dibujante de ensayos. Es uno de los fundadores y actual responsable de la revista satírica Mongolia, que ha sufrido numerosas demandas y querellas y ahora contraataca querellándose contra Abogados Cristianos por falsa denuncia. En su opinión el avance de la ultraderecha mundial se debe a que los multimillonarios no quieren perder sus fortunas adaptando la economía a lo que requiere la emergencia climática. Autor de varios libros, acaba de publicar el último, un completo ensayo con ilustraciones bajo el nombre “El peronismo explicado a los españoles”. Un movimiento complejo cuyo fundador, Juan Domingo Perón, por ejemplo, pasó de admirar a Mussolini a encabezar el primer gobierno socialdemócrata de Argentina.

Querella de la revista ‘Mongolia’ a Abogados Cristianos

“Gracias al crowdfunding nos hemos querellado contra Abogados Cristianos por falsa denuncia. Hemos tenido querellas por ofensas a los sentimientos religiosos de varios grupos ultras, pero solo Abogados Cristianos, en la querella contra nosotros por ofensa los sentimientos religiosos, incluyó cosas sobre Mongolia falsas, acusaciones muy graves. Lo puso en la propia querella, con lo cual tenemos pruebas. Dijo que somos un medio financiado por el gobierno, lo cual es falso, y lo más grave fue que nos acusó de ser un vehículo de lavado de dinero del narcotráfico a manos del abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye. Boye fue abogado nuestro los primeros años de Mongolia, pero no tiene ninguna relación desde el año 2016, 2017. Es una acusación gravísima que no podíamos dejar pasar. No tienen clientes porque son tan malos que son capaces de incluir en una querella por ofensa a los sentimientos religiosos acusaciones gravísimas sin ninguna prueba. Son los peores abogados que ha habido en la historia de la abogacía en España y en el universo. Soy ateo, pero de existir Dios espero que nunca los quiera tener como abogados porque son malísimos. En el juicio final, si a Dios lo defienden los Abogados Cristianos, gana el diablo”.

Abogados no muy cristianos

“Desde después de la Edad Media, más obviamente a partir del siglo XX, hay un montón de encíclicas que defienden la parte más humanista de la Iglesia. La biblia es un libro antiguo. Hay evangelios apócrifos, unos aceptados por la Iglesia y otros no, con diferentes mensajes. La figura de Cristo no se sabe bien qué raíces tiene. Pero esta escisión del judaísmo, lo que toma es la parte más humanista y estos grupos ultras están en contra de las grandes enseñanzas de Jesús: poner la otra mejilla, ser piadoso con el prójimo, perdonar al pecador porque todos lo somos... Vuelven a la religión más fanática y arcaica de la que el Vaticano reniega tras haber dado apoyo a varios dictadores”.

Ataques a la libertad de expresión en asuntos religiosos

“Hoy tenemos una Constitución y un Código Penal muy liberales, no en el sentido que utiliza el Partido Popular, que es netamente economicista y neoliberal. Liberal en el sentido racional, de las libertades individuales y de los mecanismos que nos protegen y protegen nuestras libertades. Y tenemos un Código Penal muy moderno excepto por pequeños vestigios que quedan de nuestro pasado autoritario, como es el caso del artículo 525, de ofensa a los sentimientos religiosos. Mientras esté ahí, estos grupos ultras se van a aprovechar para poder promocionarse. Ellos saben que la mayoría, o muchos jueces al final archivan sus querellas, pero siguen ganando por el efecto disuasorio. En el caso de Mongolia tenemos una gran comunidad que nos defiende y ayuda económicamente a través de la suscripción, de la compra de la revista o de los micro mecenazgos. Pero si eres un artista individual o una editorial independiente sin esa comunidad tienes que pagar abogado, procurador y puede venir la autocensura”.

Por la reforma del Código Penal

“Ese artículo 525 de ofensa a los sentimientos religiosos es la versión secular de la antigua blasfemia de épocas muy anteriores, cuando el Reino de España era el representante de la cristiandad en la tierra. La Iglesia iba junto al Estado y pecado y delito eran una misma cosa. La Constitución garantiza la libertad de expresión y este artículo la limita. Mientras exista va a ser difícil que la libertad de expresión realmente defienda nuestra libertad de opinar sobre algo tan opinable como es la religión. De hecho, si no pudiéramos hablar sobre la religión, nos arriesgaríamos a que, al final, grupos ultra terminaran convirtiendo la democracia en una teocracia. Es el riesgo, por ejemplo, que corre Estados Unidos ahora con la ultraderecha en el poder. Ojalá el gobierno de coalición consiga suprimirlo. Tengo mis dudas sobre que puedan eliminarlo porque hay socios de gobierno que no son de fiar, como Junts. Ya sabíamos que, aunque en algún momento se hicieran los revolucionarios, siempre han sido reaccionarios y de derechas. El PNV viene de sectores católicos conservadores, no sé hasta qué punto apoyarían, aunque creo que se puede ser católico y laicista”.

Los peligros de las ultraderechas

“No hay peor riesgo hoy para la democracia liberal que el triunfo de las ultraderechas. Creo que tanto liberales como izquierdistas, como progresistas, socialdemócratas, centroderechas liberales de verdad deberían hacer una coalición y un verdadero cordón sanitario si no queremos que Europa pierda todos los valores democráticos que ha ganado. Y no se han ganado por derecho divino, sino porque en el siglo XX esas mismas ideologías de ultraderecha la llevaron a ser uno de los continentes que más sangre derramó de sus propios conciudadanos europeos. Si Europa se convirtió en adalid de las libertades individuales, de la libertad de expresión, del humanismo, de la democracia, ha sido por las guerras mundiales. Si ese aprendizaje no nos hizo ver que solo podemos coexistir mediante la defensa de la libertad, la democracia y los valores de progreso social, estamos perdidos porque no hemos aprendido nada con la historia”.

Trump de vuelta en la Casa Blanca

“Donald Trump sabe que ya no tiene límites. Cometió delitos, incluso incentivó una toma violenta de las instituciones democráticas de su propio país con la toma del Capitolio. Y no pasó nada. Eso ha hecho que su egolatría, su narcisismo y su psicopatía estén aún más expansivos. Da muchísimo miedo. Además, ahora tiene el apoyo directo de los multimillonarios. Creo que no se está haciendo suficiente hincapié en que el triunfo de la ultraderecha en el mundo desde Milei a Trump y el crecimiento de las ultraderechas más fanáticas en el mundo está siendo apoyada por los millonarios por un solo motivo. Y no tiene que ver ni con las feministas o personas LGTBI. Tiene que ver con una sola cosa. Que la crisis climática planetaria nos obliga a un cambio de modelo económico, un cambio de modelo de producción y un cambio de modelo de consumo. Y los que pierden son sobre todo esos. En el pack de la progresía va todo junto. Al final es entender que tenemos que compartir el planeta todos, respetar el planeta todos porque todos somos el planeta”.

Multimillonarios contra una economía sostenible

“Realmente lo que le jode es que la crisis climática nos obliga a cambiar el modelo de petróleo, carbón y gas, de producción y de consumo y de crecimiento económico. Todavía seguimos midiendo los países diciendo que España va a crecer no sé cuánto el año que viene midiendo en cuanto a producción y consumo. Tenemos que cambiar el PIB. Hay un montón de economistas puestos en este tema que están planteando que el PIB mida calidad de vida, por ejemplo. Como eso puede empobrecer estos millonarios, manejan las burbujas de información, los algoritmos y logran hacer que un montón de jóvenes, con miedo al futuro terminen en el negacionismo. Elon Musk, por ejemplo, aunque haga coches eléctricos, no lo hace porque lo que más le interesa es dejar de consumir petróleo, gas y carbón, lo que le interesa es agarrar ese nicho de mercado para forrarse y que nadie se lo limite”.

El peligro de los megalómanos

“Prefiero los cínicos a los megalómanos. Hitler fue un megalómano, Franco fue un megalómano que quiso ser el nuevo Carlos V y Elon Musk se la pasa diciendo, esto es terrible, que va a 'terrificar' Marte. Es decir, va a hacer que Marte tenga las condiciones planetarias de la Tierra y lo que está haciendo es 'marcianificar' la Tierra. ¿Estamos secando, creando un desastre ecológico que va a terminar haciendo que el planeta Tierra sea Marte, para que luego Marte tenga cuatro lechugas? Es totalmente absurdo. Esta gente realmente es muy peligrosa. Pero ojalá se vaya él a Marte y nos deje tranquilos. Y que se le rompa el cohete. Ya vimos con la pandemia y con el confinamiento que, si dejamos a la naturaleza tranquila unos meses, se arregla rapidito. El problema es que no la dejamos en paz. Ya hemos pasado el límite de un grado y medio de aumento de la temperatura global que los científicos señalaban como crítico. Y con negacionistas en el gobierno vamos a una aceleración hacia el desastre muy difícil de revertir. No estoy muy optimista”.

Calado del populismo de derechas

“Creo que tiene que ver con la mercadotecnia. Internet y las redes sociales han propiciado burbujas y los relatos de individualismo se han incrementado. Esto del 'hombre es el peor enemigo para el hombre' es mentira. Los antropólogos saben que, si el homo sapiens ha logrado sobrevivir a las duras condiciones que nos tocó vivir en el pasado, ha sido por nuestra gran capacidad como especie de cooperar. Fue por la solidaridad, por la cooperación, no por el individualismo. Creo que hay que incentivar esos discursos desde la educación y limitar internet a los menores. Hay cosas buenísimas de internet. Sin internet Mongolia no existiría porque no tenemos oficina, trabajamos deslocalizados. Puedo hablar con mi madre y verla cuando vive en Buenos Aires y yo en España. Pero no vimos las cosas malas y hemos logrado que ellas modifiquen toda nuestras relaciones político-sociales. No se entendería el fenómeno de Milei ni de Trump, ni de Alvise si no fuera por internet, por las redes sociales. No nos dejemos impresionar por las herramientas. Pensemos primero para qué las queremos, cómo las queremos y cómo usarlas. Nos estamos dejando usar por internet en vez de usar internet”.

Basta de culpar al feminismo

“Hay algo que quiero añadir. Estoy bastante cansado del discurso este de que si gana la ultraderecha es por culpa de la progresía, porque el feminismo fue demasiado lejos o porque el colectivo LGTBI fue demasiado lejos. Si dijéramos que la culpa de Hitler la tienen los judíos y los gitanos que habían ido demasiado lejos estaríamos diciendo una barbaridad que nadie nos la perdonaría. Es decir, ¿a quién se le ocurre ser judío, gitano y tener un negocio? Que las mujeres y los colectivos LGTBI, los colectivos más vulnerables, consigan derechos y consigamos derechos, que en el fondo son para todos, no hace que venga un loco. Los locos han existido siempre. Lo que hace que esos locos ganen es el interés de los mil millonarios y de unos multimillonarios que les interesa específicamente que esos multimillonarios ganen y manipulen las formas que tenemos de informarnos hoy en día”.

Legislatura complicada para el Gobierno

“Son los tiempos que nos han tocado vivir. Antes, cuando había el bipartidismo había otros problemas. El bipartidismo también hacía que se legislará muchas veces por mayoría absoluta, que hubiera menos negociación. Aunque haya leyes que cueste más sacar adelante al final están negociadas y representan a más porcentaje de la población. Si yo fuera gobierno preferiría tener mayoría absoluta y no tener que negociar con gente. Pero me parece que el sentido de la democracia es la negociación e intentar contentar a cuantos más mejor. La democracia posiblemente sea el sistema más lento, pero es el más justo. Hay sistemas que son mucho más rápidos, como el autoritarismo. Tú quieres que mañana algo sea ley, y aunque nadie la vote mañana es ley. Pero cuesta vidas humanas”.

Casos judiciales en la vida política

“La democracia, que conozcamos, es el único sistema que permite una fiscalización del poder. Pero por otro lado está pasando algo que da bastante miedo y es pensar que hay sectores de la justicia que no hacen lo que hacen para fiscalizar al poder, sino porque pretenden que el poder sea otro. Entonces la justicia deja de ser una válvula de control para ser un poder político. Debería ser un poder que controla a lo político y no un poder político en sí mismo a favor de una parte de del electorado. Debería aceptar lo que sale de las urnas, lo que se ha logrado en cuanto a pactos después de salir de las urnas. La gente empieza a descreer y ya no sabes si hay corrupción o es lawfare. Y gana la anti política, que al final son los populismos de derechas. Acá hubo casos de lawfare muy claros, como con Victoria Rossel o Mónica Oltra. Hacen sospechar si no hay un sector de la justicia ultraconservador que viene desde épocas del franquismo, casi como si fueran una secta que en realidad permite que el progresismo legisle un tiempo, pero que tampoco se pase”.

‘El peronismo explicado a los españoles’

“El peronismo en realidad es un movimiento de masas y los movimientos de masas son una constelación de movimientos sociales, agrupaciones barriales, aparatos partidarios como es el justicialismo, también con diferentes caciques provinciales, aparatos sindicales verticales de diferentes oficios y zonas que entre todos tienen que negociar para ver qué apoyos dan. Es una clave nacional popular, que es lo que no pasa en Europa porque no viene de la revolución industrial, viene de la independencia de los imperios europeos. Tras la independencia hubo un nacionalismo elitista que quería ser como Europa y venían de las minoritarias clases altas y un nacionalismo popular que quería hacer una patria propia, y donde las clases populares, que eran el 90%, tuvieran cabida. Era un nacionalismo inclusivo, una gran coalición de ideologías diferentes y eso es lo que hace que el peronismo pueda fluctuar entre la derecha y la izquierda”.

Unión de progresistas latinoamericanos

Cómo lo ve... Andrea Rizzi Ver más

“En el libro explico esto, contando la historia de los personajes. Intento que sea atractivo, divertido y que los españoles se puedan acercar a la historia argentina. Teniendo a Milei en frente, creo que la única manera de supervivencia del peronismo, y me puedo equivocar, es representando los valores progresistas. Si nos queremos entender los sectores progresistas del mundo contra esta internacional ultra reaccionaria que está llegando al poder, los progresistas españoles tenemos que poder entender el peronismo para poder unirnos también a estos movimientos de masas latinoamericanos que tienen otras claves diferentes a las nuestras, porque son los que históricamente habían defendido el Estado de bienestar. Lo que está pasando en Latinoamérica con Milei o con Bukele es realmente peligroso. Por otro lado, también tenemos esperanza. Tenemos Uruguay, el Brasil de Lula, tenemos a Petro, a Chile, países donde hay gobiernos progresistas. Tenemos que intentar apoyar esas líneas de Latinoamérica y poder comunicarnos para poder hacer un frente común, porque la ultraderecha es internacional”.

Algunos vaivenes del peronismo

“El propio Perón empieza con una gran fascinación por Mussolini. Él era también nieto de indígenas, era mestizo, y eso es lo que le gustó de Mussolini. El estado organizado y todas esas cosas fascinaron a varios líderes políticos. El propio Churchill dijo que si fuera italiano sería fascista. Lo dijo antes de la Segunda Guerra Mundial. Luego vimos dónde terminó el fascismo y a Perón no le quedó otra cosa que hacer un estado del bienestar. El último gobierno peronista, el de Alberto Fernández, fue uno de los peores. Se creó una inflación alocada, desbocada, con un 60% de pobreza. Agarró las banderas feministas de manera totalmente malintencionada para aprovecharse de una de las revoluciones más importantes de nuestro tiempo. La revolución de nuestro tiempo. Luego nos enteramos de que era un maltratador psicópata que pegaba a su mujer, presuntamente. Hizo uno de los confinamientos más grandes de la pandemia y salieron imágenes de él de grandes fiestas”.

Y llegó Milei

“En este caldo de cultivo crece Milei. En Argentina se vota desde los 16 años. Y los hombres de 16 a 24 en su mayoría han votado a la ultraderecha. En mis tiempos si no conseguías relacionarte con mujeres te echabas la culpa a ti mismo. Ahora creen que es por culpa del feminismo. No, es a ti al que le falta aprender. Pero el algoritmo lleva a los youtubers y a Milei, que empezó en YouTube. Se hizo famoso por decir barbaridades en las redes sociales aprovechando la decadencia del gobierno peronista y que ya venía varias décadas gobernando el justicialismo. Por eso digo que necesitamos una educación para utilizar las redes sociales y tener cuidado porque estos psicópatas terminan siendo muy atractivos si crees que la justicia no funciona y el gobierno está creando pobres. Te viene un tío loco con una motosierra y tú le terminas votando, cuando lo primero que va a cortar son tus derechos. Ahora mismo se está incendiando la Patagonia y no está haciendo el gobierno para apagar el fuego en una de las mayores reservas naturales del planeta porque quiere recortar el Estado”.