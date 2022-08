‘Hermanas hasta la muerte’: un cadáver, familia y mucho humor negro

Tres episodios de la miniserie de diez entregas Hermanas hasta la muerte pueden verse ya en Apple TV. En ellos Big little lies se cruza con Mujercitas con una ración de humor negro irlandés y otra de misterios a lo Agatha Christie.

Cinco hermanas acuden al funeral del marido de una de ellas, conocido en la intimidad como el capullo. Los agentes de la compañía de seguros no tienen tan claro que la muerte haya sido natural, y parece que no andan desencaminados.

A partir de la muerte se reconstruye la vida de las hermanas Garvey y su entorno. Juramentadas para cuidarse entre todas tras la muerte de sus padres, el capullo había puesto en peligro lo más valioso de sus vidas, ese vínculo único entre ellas.

Hermanas unidas como una piña al borde del colapso

La química entre las protagonistas funciona de manera espectacular. Con pequeños roces y diferencias forman una piña admirable y a la vez a punto de desmoronarse. Actúan con cariño de parte de unas hacia las demás y una dosis de disfuncionalidad que las hace divertidas y creíbles.

Ahí radica el punto fuerte de esta ficción y el sello de su autora, Sharon Horgan. Horgan interpreta a una de las hermanas, Eva, pero también escribe y actúa como última responsable de la serie.

Adaptación de un éxito belga

En este caso se pone al cargo de la adaptación de una ficción belga, concretamente flamenca, Clan, de hace ya diez años. Fueron los responsables de series de Apple TV en Gran Bretaña quienes hicieron a Horgan el encargo de versionarla, conociendo su especialidad en escribir brillantemente historias de mujeres con problemas.

La idea original, proviene de la mente de Malin-Sarah Gozin, germanista de formación y que tras años de lectora crítica para sus estudios pasó a escribir para televisión con diversos éxitos, pero en un mercado pequeño.

En Clan, la serie que creó, cuatro hermanas planean deshacerse de su insoportable cuñado. Como la autora no sabía nada de métodos de matar, sus investigaciones se trasladaron luego al guion dando forma a las que hacen las hermanas.

Por ejemplo, llamó a un especialista en congelación para saber cuanto se tarda en congelar un gran trozo de carne. Cuando tuvo que especificar que se trataba de una pieza de 1,85 metros y unos ochenta kilos se hizo el silencio al otro lado de la línea, contaba a Nieuws en 2013.

Una productora ejecutiva de lujo

Por su parte, la responsable de dar nueva vida a esta historia, Sharon Horgan, tiene una trayectoria deslumbrante, tanto como actriz como escribiendo series y como creadora de proyectos. Con los retrasos y acelerones que ha provocado la pandemia en el sector audiovisual, en 2022 se le han acumulado dos estrenos de series. Además de ésta, ha sido la cocreadora de Shining Vale, que ya puede verse en Starz, con Courtney Cox, Greg Kinnear y Mira Sorvino.

Entre las series que ha encabezado en los últimos años destaca la extraordinaria Catastrophe, en la que una aventura sexual efímera acaba en embarazo y forzando a sus participantes a crear una familia. Movistar + ofrece los 24 episodios de esta historia que se regodea en la parte de las relaciones románticas en las que los demás guionistas no osan entrar.

Horgan también firmó un episodio de Modern love, la serie inspirada en historias de amor reales recogidas por The New York times. En su caso dirigió a Tina Fey y John Slattery en una sutil aproximación a un matrimonio maduro que puede apagarse como esas canciones que desaparecen poco a poco y que consigue revitalizarse jugando juntos al tenis.

Jefa y a la vez actriz

Horgan resulta además carismática y atractiva como actriz. En proyectos como este en los que adopta la doble función de intérprete y guionista explica a The Hollywood reporter que no mezcla los distintos oficios. Bloquea pensar en uno cuando se dedica a otro. “Me pregunto por qué he escrito eso. Luego lo lamento. Desde un nivel micro, tonto, ¿por qué me he puesto en bikini? Ahora tengo que hacer dieta dos meses. ¿Por qué dos páginas llorando? Es muy duro de interpretar… No lo pienso hasta que no lo hago, y entonces me maldigo a mi misma” dice.

Horgan había rechazado en varias ocasiones adaptaciones de series. En esta ocasión, el tono de la historia y la relación entre las hermanas fue lo que le atrajo. El reto consistió en introducirse en el thriller, género que no había tocado.

Comedia sobre asuntos turbios

Hermanas está consiguiendo el equilibrio que Horgan buscaba entre comedia bruta, a veces tonta, y una credibilidad de la historia y los conflictos. “Más que comedia negra, lo que yo hago es comedia que trata de asuntos turbios. En ese sentido se trata de una prolongación de mi trabajo previo”, ha declarado al respecto la actriz y guionista a Screen Rant Plus.

En su aspecto visual, la serie está abigarrada de contenido interesante. Además de atender a la historia y a las magníficas interpretaciones de todos los actores, los paisajes y decorados irlandeses presentan un entorno encantador. Las ambientaciones de cada hogar familiar, los personajes que pululan por las casas, hijos, parejas y elementos ambientales tienen cada uno su atractivo.

Esa belleza en los entornos, unida a la hermandad entre mujeres, en este caso literal, y al crimen recuerdan inevitablemente a Big little lies. Como en aquella serie de enorme éxito, en esta el dron se utiliza como herramienta para fascinar mostrando los paisajes, como un juguete audiovisual del que aún no nos hemos cansado en absoluto.

Una Irlanda muy fotogénica

Las localizaciones se reparten en diferentes poblaciones del condado de Dublín y de Belfast. Horgan ha querido descubrir un pintoresco rincón situado al sur de la capital de Irlanda, Forty Foot, una roca para saltar al mar con un entorno en el que se reúnen valientes bañistas y que ya fue utilizado por James Joyce como ubicación para algunos pasajes de Ulises. Para fans de los grandes clásicos del país británico, no está de más saber que la hermana pequeña, Becka, está interpretada por Eve Hewson, hija de Bono, el líder de la banda U2.

Falta mucho por ver de Hermanas hasta la muerte, pero dando por hecho que al ser una adaptación se tratará de una historia con buena estructura, ya se puede decir que los personajes que se han presentado merecen ser acompañados unas cuantas semanas. Algunos hombres y muchas mujeres que se cruzan al borde de un ataque de nervios.