“El cáncer de mama no es rosa”: protestas en España contra el ‘pinkwashing’ y la falta de investigación

El cáncer de mama no es rosa. Es una enfermedad que cada año se cobra la vida de 6.600 mujeres en España —una cada 90 minutos— y que, según quienes la padecen, sigue siendo tratada con superficialidad y mercantilismo. Por ello, mujeres diagnosticadas por cáncer de mama convocan para este 19 de octubre, Día Internacional del Cáncer de Mama, concentraciones en las calles de Madrid, Barcelona, Bilbao, Donostia y Valencia para exigir un compromiso político real y denunciar el uso publicitario del lazo rosa.

“Nosotras no somos cifras, éramos amigas, hermanas, hijas. Somos mujeres a las que el sistema sanitario ha fallado”, expresan las organizadoras en su manifiesto. Por tercer año consecutivo, convocan concentraciones para visibilizar la precariedad del sistema público de salud, el abandono del cáncer metastásico y la exposición cotidiana a sustancias tóxicas y cancerígenas que siguen sin regularse de forma eficaz.

Entre sus reivindicaciones destacan la financiación específica para el cáncer metastásico, el acceso equitativo a nuevos tratamientos, el seguimiento médico y psicológico tras la enfermedad y la prohibición de sustancias cancerígenas en productos y entornos laborales. También reclaman poner fin al “pinkwashing”, el uso comercial del lazo rosa con fines publicitarios, cuyos beneficios apenas revierten en la investigación.

“El lazo rosa no nos cura, que nos llamen guerreras o valientes tampoco. Nos cura la investigación, la detección precoz, los protocolos bien hechos y la financiación pública”, explica Elizabeth, una de las organizadoras.

Solidaridad con las afectadas por los fallos en los cribados

Las convocantes aprovechan también para mostrar su apoyo a las miles de mujeres andaluzas afectadas por los fallos en el cribado de cáncer de mama, un escándalo que dejó sin diagnóstico a numerosas pacientes. “No es un error técnico, sino una cadena de decisiones que ha puesto en riesgo sus vidas. No puede pasarse por alto como si no hubiera ocurrido”, denuncian.

Las concentraciones tendrán lugar a las 12 del mediodía, frente al Ministerio de Ciencia e Innovación en Madrid, en la Plaça Sant Jaume en Barcelona, en la Plaza Arriega en Bilbao, en el Boulevard Eko Kioskoa en Donostia y en el Palau de la Música en Valencia.

Su objetivo, resumen las organizadoras, es recordar a las mujeres fallecidas, reivindicar políticas públicas efectivas y romper la visión edulcorada del cáncer: “El cáncer de mama no es rosa, es una realidad dura que exige investigación, cuidados y equidad”.