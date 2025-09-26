infoLibre sortea entradas dobles para la ópera ‘La Sonnambula’ en 18 ciudades de España con Cine Yelmo

Desde infoLibre invitamos a nuestros socios y socias a participar en el sorteo de entradas dobles* para ver la ópera ‘La Sonnambula’ el próximo sábado 18 de octubre de 2025 en Cine Yelmo. Para participar rellena este formulario con los datos necesarios (nombre, apellidos, e-mail y ciudad a la que quieras asistir). La fecha tope para participar es el 17 de octubre de 2025. El pase será a las 19:00 horas en Cine Yelmo de tu ciudad. Las personas que resulten ganadoras** recibirán la confirmación por e-mail.

Se proyectará en 18 ciudades de España: Álava (Boulevard), Albacete (Vialia), Alicante (Puerta de Alicante), Almería (Roquetas), Barcelona (Westfield La Maquinista, Premium Castelldefels), Cádiz (Área Sur), Jaén (Premium Jaén Plaza), Gijón (Ocimax), Las Palmas (Las Arenas), Logroño (Premium Berceo), Madrid (Ideal, Planetocio, Tres Aguas, Plaza Norte 2, Parque Corredor), Málaga (Plaza Mayor, Rincón de la Victoria, Vialia), Oviedo (Los Prados), Santa Cruz de Tenerife (Meridiano), Tarragona (Parc Central), Valencia (Mercado de Campanar), Vigo (Travesía Vigo), Vizcaya (Premium Artea).

La nueva temporada del Metropolitan Opera House comienza con la proyección en directo desde Nueva York de ‘La Sonnambula’, una de las obras más populares de Vincenzo Bellini. Es una conmovedora historia de amor perdido protagonizada, entre otros, por el tenor español Xabier Anduaga.

La obra conserva el escenario original de la ópera en los Alpes suizos y utiliza su trama para explorar los valles emocionales y psicológicos de la mente. ‘La Sonnambula’ posee un desarrollo genuino y conmovedor de sus personajes y se desenvuelve dentro de un equilibrio perfecto entre el realismo y la ensoñación.

Se estrenó por primera vez en el Teatro Cercano de Milán en el año 1831 y desde entonces se ha representado en muchos otros teatros por ser uno de los grandes maestros de la melodía y un referente de vocalismo. El papel principal de la sonámbula fue compuesto originalmente para Giuditta Pasta, y requiere una inusual combinación de inocencia, encanto y virtuosismo vocal. En esta representación actual, la soprano Nadine Sierra alcanzará de nuevo la cima de su repertorio, acompañada por Sídney Mancasola como Lisa, el tenor español Xabier Anduaga como Elvino, y Aleksandr Vinogradov en el papel de Rodolfo.

El autor de la obra, Vincenzo Bellini, fue un compositor siciliano con un extraordinario don para la melodía y una sensibilidad muy especial por la voz humana. Su carrera se vio truncada por su temprano fallecimiento a los 33 años.

Se emitirá a través de +Que Cine, que es la ventana de Cine Yelmo dedicada a concentrar los eventos, planes culturales y todos los contenidos alternativos a la cartelera convencional.

Entradas ya a la venta en la web de Cine Yelmo.

