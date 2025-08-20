infoLibre sortea entradas dobles para ver la obra ‘Carmen, nada de nadie’ en el teatro Pavón de Madrid

Desde infoLibre invitamos a nuestros socios y socias a participar en el sorteo de entradas dobles* para ver la obra 'Carmen, nada de nadie' el próximo miércoles 3 de septiembre de 2025 en Madrid. Para participar rellena este formulario con los datos necesarios (nombre, apellidos, e-mail con el que te suscribiste). La fecha tope para participar es el 2 de septiembre de 2025. El pase será a las 19:30 horas en el Teatro Pavón, en la calle de Embajadores, 9, 28012, Madrid. Las personas ganadoras** recibirán la confirmación por e-mail.

La obra recorre los principales hitos de la vida de Carmen Díez, jefa de gabinete de Adolfo Suárez y eurodiputada, una mujer libre, feminista y arriesgada. ‘Carmen, nada de nadie’ indaga en la biografía de una mujer valiente, de orígenes aristocráticos, que supo construir y dirigir su propia vida, por encima de sus circunstancias personales y sociales, lo que le acarreó soledad e incomprensión.

Justo Tallón y Miguel Pérez García, los dramaturgos de esta obra dirigida por Fernando Soto, ganaron con ella la Llàntia a la mejor autoría en los VIII Premios de Teatro José Estruch. Beatriz Argüello asume el papel de esta mujer que el escritor Francisco Umbral bautizó como musa de la Transición y que durante el gobierno de Adolfo Suárez ocupó un puesto que ninguna mujer había desempeñado hasta entonces. Le acompañan en escena Oriol Tarrasón, Ana Fernández y Víctor Massan.

Los autores investigaron la época y las circunstancias que rodearon a esta mujer nacida en Madrid en 1942, creando un personaje que va desgranando los momentos álgidos de una intensa y desafiante carrera política, mientras recuerda los episodios íntimos que marcaron su desdicha y su carácter.

Por la memoria del pasarán tres de los personajes más importantes de la historia de España del siglo XX, el propio Suárez, el rey Juan Carlos y el dirigente del Partido Comunista Santiago Carrillo. Su vinculación con ellos durante el periodo de la Transición desembocó en la legalización del PCE en 1977.

La obra, cuyo título está tomado de la letra de la canción de Cecilia ‘Nada de nada’, permite hablar de nuestra historia reciente sin los complejos que a menudo parece que nos limitan. La puesta en escena recrea el contexto histórico con momentos recogidos en imágenes, audios, canciones y sintonías que sugieren un tono cinematográfico.

