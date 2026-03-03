Te invitamos al concierto de la pianista Mariana Gurkova en el Ateneo de Madrid

Desde infoLibre invitamos a nuestros socios y socias a participar en el sorteo de entradas dobles* para el concierto clásico de piano de Mariana Gurkova el próximo sábado 14 de marzo de 2026 en Madrid. Para participar rellena este formulario con los datos necesarios (nombre, apellidos, e-mail con el que te suscribiste). La fecha tope para participar es el 13 de marzo de 2026. El pase será a las 19:30 en el Ateneo de Madrid, situado en calle del Prado, 21, 28014 Madrid. Las personas que resulten ganadoras** recibirán la confirmación por e-mail.

La pianista Mariana Gurkova posee una gran sensibilidad artística y una técnica impecable. Esta española de origen búlgaro ha actuado en prestigiosas salas de los cinco continentes.

Comienza a estudiar el piano a la edad de cinco años en Sofía (Bulgaria), su ciudad natal, realizando a los pocos meses varias actuaciones en público con gran éxito. A los diez años da su primer recital y a los once actúa por primera vez con orquesta.

Tras graduarse continúa sus estudios en el Conservatorio Superior Nacional de Bulgaria bajo la dirección de Bogomil Starshenov. Desde 1988 reside en Madrid, ciudad donde estudia en el Real Conservatorio Superior de Música con Joaquín Soriano, quien se convierte en su maestro y mentor en la auténtica aproximación al arte musical.

Ha sido premiada en numerosas ocasiones, destacando sobre todo en los primeros premios de los concursos internacionales. Su predilección por la música española se ha visto recompensada en los premios obtenidos a la mejor interpretación de la misma en los certámenes de Santander “José Iturbi”.

En la actualidad compagina la actividad concertista con la docencia impartiendo cursos, master-clases y en su cátedra de piano del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

