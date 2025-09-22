Te invitamos a ver la obra ‘Sansón de las islas’ en Teatros del Canal de Madrid

Desde infoLibre invitamos a nuestros socios y socias a participar en el sorteo de entradas dobles* para ver la obra ‘Sansón de las islas’ el próximo miércoles 8 de octubre de 2025 en Madrid. Para participar rellena este formulario con los datos necesarios (nombre, apellidos, e-mail con el que te suscribiste). La fecha tope para participar es el 7 de octubre de 2025. El pase será a las 19:30 horas en la Sala Verde de los Teatros del Canal, calle Cea Bermúdez, 1, 28003, Madrid. Las personas ganadoras** recibirán la confirmación por e-mail.

La exitosa comedia de Gonzalo Demaría dirigida por Emiliano Dionisi revisa la sociedad argentina en el contexto del fin de la guerra de las Malvinas a través de la caída de un ídolo popular. En 1982, Argentina se había rendido a Inglaterra, el fervor patriótico está por los suelos y con la idea de animar a la audiencia convocan a un programa de televisión a un viejo luchador de catch para que pelee en un combate. Necesita el dinero para salvar su casa, por eso se somete a ese espectáculo que resulta algo denigrante para él. Su tragedia está unida a la de un país que creció admirándolo y que ahora lo usará de chivo expiatorio.

Sansón de las islas es una producción del Teatro San Martín de Argentina y forma parte de la programación de Canal Hispanidad, que encauza en Teatros del Canal la mejor escena hispanoamericana. Protagonizada por Luciano de Castro, en el papel del luchador Sansón, Manuel Vicente, Vanesa Maja, Gonzalo Gravano y las cantantes Constanza Díaz Falú y Fernando Ursino.

Para el director Emiliano Dionisi, Malvinas es una herida tan fuerte porque no fue una guerra, fue una matanza que marcó toda una generación y dejó familias rotas. Por otro lado, Gonzalo Demaría explica que “las historias que cuentan el auge y la caída de un personaje fascinan porque son parábola de toda vida humana, no solo de las heroicas. Todos alcanzamos alguna especie de cénit para desaparecer en el ocaso. Cuanto más alto el pico alcanzado, más espectacular el derrumbe”.

Si todavía no eres socia o socio de infoLibre, puedes apoyar un periodismo libre, sin miedo e independiente. Además, disfrutarás de ventajas exclusivas, navegar sin publicidad, promociones, descuentos y... ¡mucho más!

Si quieres disfrutar y apoyar iniciativas culturales, ¡participa ya!

*Sujetas a disponibilidad del teatro

**Los ganadores serán escogidos a través de una herramienta de selección aleatoria entre todos los participantes del sorteo. No se podrá requerir el valor del premio en efectivo