Acabado Núñez, Sánchez y Ayuso proclamarán la III República

Y no estoy diciendo que Pedro se divorciará de Begoña para casarse con Isabel, que es mucho más arriesgado especular sobre sentimientos personales que sobre el futuro de un imperio en decadencia llamado España.

Aunque no le quiero dar demasiada importancia a lo que pueda decir una política que se atreve a insultar a la “fruta”, reconozco que cuando insiste demasiado en algo me pongo a pensar y, por tanto, antes de acudir a la bola de cristal haré recuento de “sentencias” dictadas por la presidenta.

Escribo “Ayuso Sánchez República” en el buscador y, de las 30 primeras referencias, 28 son noticias y 2 son opiniones, todas desde 2022 a 2025. Los titulares de las noticias son del tipo “Ayuso trata a Sánchez de meme de una república bananera”, “Ayuso anticipa una batalla contra Sánchez y su ‘república federal’”, “Ayuso denuncia que Sánchez busca instaurar un ‘república federal ilegal’ en España” y “Ayuso reta a Sánchez: si quiere crear una ‘república federal’, que ‘lo ponga en un programa electoral’”, por poner cuatro ejemplos.

Tampoco debemos despreciar el dato de que, a 27//01/2025 la búsqueda “Ayuso Sánchez República” ofrecía 389.000 referencias y hoy, 20/07 del mismo año, nos enseña 484.000, lo que significa un incremento de más de 500 al día. Mire usted por donde, un dato al que le podemos hacer seguimiento.

En cambio, si la búsqueda que hacemos es “Sánchez república” el texto de cabecera que me enseña la presumida IA dice lo siguiente:

“Pedro Sánchez es el actual presidente del gobierno de España, cargo que ocupa desde junio de 2018. Es miembro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y también su secretario general desde 2017. En cuanto a la república, España es una monarquía parlamentaria, no una república. Por lo tanto, la afirmación "Sánchez república" no es correcta en el contexto español.”

Tanto usted como yo elegiríamos la misma frase como la más imbécil de todas, teniendo en cuenta una pregunta que solo menciona un apellido, sin cargo institucional ninguno.

Superada una “Inteligencia” que, de tan “Artificiosa” como es se le ha visto la patita, de las 30 primeras referencias correspondientes a “Sánchez república” la mayoría se refieren al lío que montó el PP con otra IA que tampoco advierte a sus usuarios de las idioteces que pueden llegar a cometer.

Sin duda usted lo recuerda, pues fue hace cuatro meses con aquel vídeo titulado “La isla de las corrupciones”, lo que obligó al Gobierno de Sánchez a pedir disculpas ante el de la República Dominicana por lo que había hecho el PP de un Feijoo que no sabía dónde meterse, quizás porque de repente comprobó el ridículo que se puede llegar a cometer cuando se sigue anclado en la idea de que se puede seguir insultando a cualquiera de los virreyes de la “Nueva España”.

También me enseña Google un tweet del día 14 de abril de 2014 con el texto “Salud y República” en la cuenta de un tal @sanchezcastejon. Como fue elegido secretario general del PSOE tres meses después, no es probable que aparezcan nuevos excesos republicanos de Pedro en los once años siguientes, pero, en honor a la verdad, con excepción de los independentistas catalanes de todos los colores, la palabra “República” brilla por su ausencia en la boca de cualquier político español, sobre todo en cuanto pisa el Congreso.

¿Será, quizás, porque la IA les ha enseñado a ser políticamente correctos?

En cualquier caso, Pedro, aprovecho para recordarte que sobre este asunto estás en deuda con las Juventudes Socialistas.

Volviendo a Ayuso, siempre pensé que su obsesión sanchista y republicana tenía como fin el recordar a los votantes del PSOE que los republicanos perdieron la guerra civil y, por tanto, están condenados a la derrota en España, pero también creo que sabidurías como esa que dice lo de “que hablen de mí, aunque sea mal” (1) funcionan, y estoy comenzando a pensar que Ayuso sabe que Feijoo está políticamente muerto tras lo de Montoro, pues ha tardado 48 horas en escribir un tweet diciendo “que se investigue lo que se tenga que investigar” cuando se acababa de levantar el secreto de un sumario que se llevaba investigando más de siete años y, además, se trata del mismo político que no se atrevió a liderar el PP tras la moción de censura, el mismo que no invitó a Pablo Casado al último congreso para no molestar a Isabel pero, en cambio, el que si está concediendo protagonismo al Aznar más panfletario pero que, cuando regía, su mentira consciente hizo perder las elecciones generales al PP en 2004 y solo una crisis económica mundial que provocaba suicidios en cascada consiguió que ZP se rindiera y dejara las urnas a huevo para el Rajoy que volvió a apostar por el tal Montoro.

En fin, que lo de Feijoo es una mezcla infumable de excesos y cobardías, y eso sin mencionar aquí los negocios del suegro de Sánchez con los que don Alberto sí se atrevió para, a la postre, terminar yéndose a la cama cada día pensando que aquella réplica en aquel pleno del Congreso pudo ser lo que sirvió para que un juez de Tarragona, que también mira la tele, recordara que estaba harto de seguir investigando sobre lo que tenía muy claro desde que conoció los correos electrónicos del “Equipo Económico” de Montoro, y le hubiera animado a cerrar el último tomo y poner todos, que ya no sé si son 7 o 17, a disposición de las partes para que, de paso, toda la sociedad se entere con qué clase de delincuentes se la juega cada vez que tiene que acudir a las urnas.

Ayuso sabe que dentro del político Feijóo vive alguien que ya solo está buscando el momento para que lo de tirar la toalla parezca un accidente, pues él se siente incapaz de taponar la sangría hacia los de Abascal

Estoy convencido de que, tras lo de Montoro, Ayuso sabe que dentro del político Feijoo vive alguien que ya solo está buscando el momento para que lo de tirar la toalla parezca un accidente, pues él se siente incapaz de taponar la sangría hacia los de Abascal y quizás Isabel no pierda demasiados votos en la periferia por lo de su chulería madrileña.

Además, a ella no le dolerán prendas a la hora de aspirar a la presidencia de la III República, pues impondrá en la futura Constitución un presidencialismo cara a cara en las urnas que librará contra Sánchez, pues sueña con derrotarlo y, en cualquier caso, siempre podrá presumir de que pronunció muchas más veces que él la palabra “república” bajo el yugo sin flechas de la monarquía de un Felipe VI que, en su constitucional (el 62.h) función de MASUFA impune (el 56.3 o Abu Dabi), podría haber organizado hasta un golpe de Estado para seguir viviendo en su Palacio.

(1) Aunque solo coyuntural, será un fracaso para Ayuso si habla mal de la república vinculando esta forma de Estado tan normal con alguien que nació con una flor en el culo o, lo que es lo mismo, por cada veinte referencias que Google nos ofrece si le preguntamos por “Sánchez flor en el culo” solo nos muestra una, y escasa, si cambiamos por “Feijoo flor en el culo” o por “Ayuso flor en el culo” destacando, en el caso de Isabel, que la primera noticia al respecto procede de un digital denominado “El Correo de Pozuelo”. Datos contrastados a las 10:45 horas del 220 de julio de 2025.

Domingo Sanz es socio de infoLibre.