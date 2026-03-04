La Media Luna Roja ha comunicado a media a mañana de este domingo 1 de marzo que la primera oleada de bombardeos perpetrada por Israel y Estados Unidos, dirigidos contra la República Islámica con el fin de matar a todo bicho viviente, han dado como resultado 200 muertos y 700 heridos, según recoge EFE, de las cuales, 85 en su mayoría niños y niñas, consecuencia de un bombardeo contra una escuela de primaria en el sur de Irán. Otro ataque ha matado a 15 personas en un pabellón deportivo en la ciudad iraní de Lamerd, según la agencia estatal de noticias IRNA. En uno de los enclaves bombardeados en Teherán se encontraba Ali Jamenei, líder supremo de Irán, quien ha resultado muerto en el ataque gracias a la información facilitada por la CIA a Israel de la ubicación, lugar y hora donde se mantendría la reunión de Ali Jamenei con otros altos cargos que murieron también en el ataque. A partir de este punto, cualquier hipótesis o barbaridad del régimen de los ayatolás cobra fuerza.

Los muertos siempre los ponen los mismos: la población civil.

Son muchas las acciones bárbaras que se le pueden achacar al régimen iraní, pero eso no impide ver que el ataque lanzado por EEUU e Israel viola el derecho internacional

El presidente con menos neuronas por centímetro cuadrado de la historia de EEUU, Donald Trump, ha bautizado la operación bajo el nombre Furia Épica a la par que su homólogo israelí –condenado por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra y contra la humanidad, Benjamín Netanyahu– lo ha hecho con el nombre de Rugido del León. Solo resta por conocer el nombre y la reacción de los teocráticos líderes iraníes que cuelgan a sus disidentes de grúas e invisibilizan a las mujeres tras el burka o el niqab. Que alguien apague la luz.

Son muchas las acciones bárbaras que se le pueden achacar al régimen iraní. No son Hermanitas de la Caridad, pero eso no impide ver que el ataque lanzado por Estados Unidos e Israel es un acto de agresión que viola el derecho internacional. Y esto es así, por más que sus ejecutores lo argumenten como ataque preventivo para neutralizar amenazas inminentes. No es cierto.

_____________

Pako Martí es socio de infoLibre.