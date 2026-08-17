Alguien se está despertando

En un artículo anterior narraba yo que en algún momento la juventud debe despertar y hacer lo que siempre hizo: saltar a la calle para cambiar las cosas. Se esta llegando a límites insoportables, en los que un falso emperador que se ha coronado él solo dirige el mundo desde la bolsa, el dólar o lo que quieran los que de verdad manejan el mundo con sus discursos encaminados a que se forren familiares o amigos.

Para eso, el falso emperador utiliza medios y jueces a su antojo, ayudado por las derechas cobardes que se arriman a su cuerpo para que les dé calor porque ellos no deben saber de política. En España lo demostraron varias veces. Y han hecho una grandísima labor apoyados también en mentiras y bulos engañabobos ante subvenciones continuas, curiosamente pagadas con el dinero de todos.

Pero he aquí que hace meses se abrió el campo a periodistas de verdad, de carrera, que vieron que no había oposición a la mentira. Y empezaron una gran labor de anulación de falsedades y ello hizo que algunos jueces —muy pocos, pero algunos—, que deben estar con el hartazgo muy arriba, empezaran también a ejercer su profesión, anulada demasiado tiempo ya.

Se ven destellos de esperanza. Por ejemplo, el PP deja a Ayuso y sus abusos creyendo que es la reina del país. Por algo se empieza, porque la mentira tiene las patas muy cortas y la juventud espero que reaccione a ese silencio sepulcral en que está sumida, pero que nunca fue así. La juventud movió muchas cosas en el pasado con sus protestas, con sus salidas a la calle, y eso es lo único que les puede salvar. Estar mirando una pantalla horas enteras es perder un tiempo que luego recordarán como perdido. Y la juventud es lo único que la derecha o los gobiernos temen.

Una bronca justificada hace daño y si existen periodistas profesionales de verdad en medios que se escuchan y les apoyan en sus protestas, este desastre podría cambiar en algo. Ya he visto correr a Vito Quiles huyendo de una posible paliza de sus “hazañas” por Ceuta y es buena señal.

La juventud movió muchas cosas en el pasado con sus protestas, con sus salidas a la calle y eso es lo único que les puede salvar

Y es que alguien empieza a despertar de una pesadilla que, si nadie logra detenerla, permitirá que aquel emperador falso que invade países y deja morir de inanición a un pueblo como el cubano encuentre más apoyos en distintos puntos del mundo. Hoy es vital defender esa democracia que él quiere destrozar en el mundo avanzado, junto con esos patriotas españoles —y quizá de otros países también— que lo único que lucen es su cobardía.

Me atrevo a terminar estas líneas con un ¡viva Pedro y adelante, muchos estaremos apoyándote!, porque eres el principio de una lucha moral.

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César Moya Villasante es socio de infoLibre.