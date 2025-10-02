Apátridas con patria

Sí a la regulación de las personas para legalizar su situación personal de personas sin patria, es un acto de solidaridad, humanidad y empatía, ah, y para evitar a quienes piensen en hacer negocio con la desgracia humana y la represión por culpa de los Estados antidemocráticos que los tratan como mercancía y no como lo que son, personas, digámosles no, son seres humanos racionales y España les protege de la explotación de los malvados de la pulserita y el crucifijo, en el sentido más amplio de la palabra, si algún dios existiera no permitiría este mal trato a sus semejantes.

Es una obligación, recogida en el derecho internacional y son los derechos humanos universales sus credenciales de presentación y somos España, tierra de acogida y de humanidad universal, nuestro compromiso es legal, es de derecho y de justicia, las divinidades se están lavando las manos y por naturaleza corresponde darles un hogar y la protección en nuestra nación y ayudarles a iniciar su vida y que nos ayuden ellas y ellos a progresar y avanzar como país, aprovechando y que se aprovechen de nuestra cultura y nosotras y nosotros de la suya, compartiendo las ideas, cualidades y costumbres racionales, obviando lo irracional de la religión que es la pandemia del Siglo XXI.

Su presencia ya debería reconocerles por principios, valores y ética como españolas y españoles

Respetar y ser respetado y utilizar las cualidades que poseemos como seres humanos para retoñar y mezclarnos como personas racionales y ser todos juntos mejores personas, la vida no es solo dinero, están por encima y son superiores los principios y valores humanos que por naturaleza desde la aparición de la evolución humana tenemos y no practicamos plenamente por culpa del creacionismo, negacionismo, fascismo y narcisismo, que nos prohíbe ser personas libres y por mucho que les cabree y les enfade, las personas somos libres y libres nos queremos, nos necesitamos y los datos demográficos son la realidad, nos obligan y la patria los necesita para que entre todas y todos sigamos andando para seguir avanzando para la sociedad perfecta, mezclándonos y amándonos libremente por la humanidad.

Es por el bien de España y de las personas que vienen a nuestra nación a vivir y trabajar libremente, su presencia ya debería reconocerles por principios, valores y ética como españolas y españoles.

_____________________

Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.