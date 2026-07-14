Cáncer, garrapatas y sanguijuelas

El lenguaje es un ente dinámico, vivo, capaz de evolucionar, morir… y hasta matar. La lengua es una herramienta imprescindible susceptible de ser utilizada como arma para causar daños y muertes evitables. Es sintomático que la ideología libre sus batallas en el ámbito del lenguaje, como demuestra que la ideología católica hable de pecado por palabra, obra u omisión y que cualquier acto fallido de un político cualquiera se trate de solventar con el “se han tergiversado las palabras” (de los jueces, mejor no hablemos; toquemos madera).

La ideología dota de significados ajenos a muchos vocablos, como por ejemplo cáncer, sinónimo de fatalidad, desgracia o muerte. Otro tanto cabe decir de sanguijuela, como recoge la RAE: Persona que va poco a poco sacando a alguien el dinero, alhajas y otras cosas. O con garrapata, el diminuto parásito que se alimenta de la sangre de animales, incluido el hombre. A día de hoy, el cáncer se ha liberado de la carga luctuosa que mantuvo hasta anteayer. Los otros dos términos siguen vigentes para definir la actitud predadora de ciertas personas para quienes la codicia es la pulsión que prioriza sus instintos primarios.

Es habitual en la ideología conservadora utilizar el cáncer como arma para trasladar su sentido luctuoso, incluso demoniaco, a las políticas sociales o al rival que las defiende, sea político o no. Los casos más recientes y repugnantes son las mofas a Teresa Rodríguez por el pañuelo con que se protege de los efectos del cáncer, las amenazas de muerte y los deseos de recaída en el cáncer a Manu Sánchez y familia –ambos casos en las redes sociales– y la comparación con el cáncer de las bajas médicas laborales –ante cámaras y micrófonos– por Feijóo, siguiendo la senda de Garamendi y aplaudido por Ayuso.

La deriva de acercamiento del PP a Vox en el terreno de los bulos, la desinformación y el radicalismo neoliberal se traduce en distraer al pueblo de sus miserias presentando culpables asequibles a la violencia dialéctica del cuñadismo

El discurso de la patronal lleva a pensar en no pocos empresarios que actúan como garrapatas, extrayendo la sangre de los trabajadores a su cargo, en no pocos casos hasta causar la muerte de los sujetos parasitados 735 muertes por accidente laboral en 2025, 584 durante su jornada laboral y 151 en desplazamientos (accidentes in itinere). Algunos empresarios no se tapan para exigir la cultura del trabajo china (vivir para trabajar en lugar de trabajar para vivir) y otros repiten el modelo desastroso del amianto en la piedra artificial.

Las exigencias de estas garrapatas, atendidas y asumidas por las derechas, generan la proliferación de sanguijuelas alrededor de la sanidad convertida en negocio bajo el eufemismo de colaboración público-privada. Ejemplos: desde los pelotazos de Ábalos o el novio de Ayuso, pasando por la (¿buena?) gestión de los cribados del cáncer de mama en Andalucía, pasando por el uso de reactivos caducados en análisis clínicos en el hospital de La Axarquía (Vélez–Málaga) o la reutilización de prótesis sanitarias de un sólo uso (Torrejón de Ardoz), hasta los pelotazos a Quirón y/o Ribera Salud por gobiernos autonómicos del PP.

La deriva de acercamiento del PP a Vox en el terreno de los bulos, la desinformación y el radicalismo neoliberal se traduce en distraer al pueblo de sus miserias presentando culpables asequibles a la violencia dialéctica del cuñadismo de bar o a la violencia física de manadas callejeras como son los extranjeros pobres, mujeres o personas con diversidad afectiva, confesional o ideológica. Mientras el pueblo distrae las hambres con estos colectivos, las garrapatas y las sanguijuelas tratan de chupar la última gota de sangre, de sudor y la última lágrima de esas criaturas que, con sus votos o sus abstenciones, convierten las citas electorales en aquelarres suicidas para el conjunto de la ciudadanía.

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Verónica Barcina es socia de infoLibre.