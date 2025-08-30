Ninguna causa del incendio forestal exime de responsabilidad al órgano competente

Cuando un incendio forestal se declara, el órgano competente para luchar contra su extinción debe tener todos los medios preparados para ello y llevar a cabo una actuación que permita evitar su propagación y daños consiguientes. Sin perjuicio de las obligaciones de prevención que la normativa vigente impone a todos los responsables de la misma.

La afirmación anterior es una obviedad; no obstante, algunas declaraciones de responsables políticos hacen trampas y se hacen trampas, intentando disminuir la responsabilidad de los dirigentes autonómicos incompetentes, argumentando que los incendios producidos este año son en un alto porcentaje intencionados, e incluso realizados por tramas organizadas.

En concreto, las declaraciones citadas han sido realizadas por el presidente del PP, Núñez Feijóo, que ha elevado la apuesta al proponer un registro de pirómanos, originando una tonta polémica destinada a distraer el debate sobre la atribución de responsabilidades. No, señor Feijóo, habría que decirle, la atribución de responsabilidad es sobre cómo se ha actuado frente al incendio, no sobre cómo éste se ha originado. (Aunque el origen puede estar en la falta de prevención, en cuyo caso volveríamos a la misma atribución de responsabilidad).

Sin embargo, mostrar interés por la causa de los incendios, o pedir investigaciones periodísticas sobre la materia, no es alinearse con los postulados de Feijóo, sino querer saber para enfocar el problema de forma más realista y veraz. Saber cuántos incendios son intencionados o debidos a negligencias, cuáles son las motivaciones de los incendiarios, cuántos son fortuitos o debidos a accidentes naturales ayudará a una mejor prevención y gestión forestal.

Por ello, se han buscado fuentes de información fiable que se exponen a continuación, con la finalidad antes señalada. El conocimiento de los datos nos ayudará a entender y analizar mejor el problema, aunque en ocasiones los datos no son coincidentes. Se han buscado series históricas, ya que los datos sobre lo acaecido este año de 2025 son obviamente incompletos.

Todos los datos pueden encontrarse en las páginas web o en informes de las entidades correspondientes.

Datos históricos

Informe del Ministerio de Agricultura, periodo 2006-2015: El 95% de los incendios tiene causas humanas; el 55% intencionados y el 23% por negligencia.

Informe de WWF: Se producen una media de 9300 incendios anualmente, de los que el 55% son intencionados y el 23% por negligencias.

Fundación Civio: Ha realizado informes a partir del análisis de los datos proporcionados por la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF) gestionada ahora por el Ministerio de Transición Ecológica, aunque no siempre se le ha facilitado un acceso fácil a ellos. Los datos del EGIF son elaborados a partir de los informes que de cada incendio debe elaborar el director de extinción, que contiene 150 campos de información.

Civio ha elaborado cuadros correspondientes a los periodos 1968-2017 y 2001-2015. La conclusión principal es que el 55 por ciento de los incendios han sido intencionados. No obstante, más de la mitad de los intencionados tienen una motivación desconocida. Para el período 2001-2015, la fundación ha elaborado un cuadro titulado Incendios Intencionados según la Motivación, teniendo en cuenta 25 tipos de motivaciones definidas por el Ministerio de Agricultura.

Incendios Intencionados según la Motivación ( Periodo 2001-2015):

Sin datos: 44.464, el 34% de los registrados.

Por campesinos al eliminar matorrales y residuos: 34.597: el 26,8 por ciento del total.

Por pastores y ganaderos para regenerar pastos: 23.6663; el 18,3 por ciento del total.

Por pirómanos: 7622; el 5,9 por ciento del total.

Otras motivaciones: 6739; el 5,2 por ciento del total.

Vandalismo: 4653; el 3,6 por ciento del total

Cazadores para facilitar la caza: 2629; el 2 por ciento del total.

Venganzas: 1542; el 1,2 por ciento del total

Para ahuyentar animales: 1381; el 1,1 por ciento del total.

Por debajo del 1 por ciento aparecen motivaciones tales como: Para Modificación del uso del suelo; Contra el acotamiento de la caza; por animadversión hacia las repoblaciones forestales; por delincuentes para distraer a la Guardia Civil y Policía; por disensiones en cuanto a la titularidad de los montes públicos o privados; por rechazo a la creación o existencia de espacios protegidos; para favorecer la producción de productos del monte; por venganza por multas impuestas; para contemplar las labores de extinción; por ritos seudorreligiosos o satánicos; para bajar el precio de la madera; por resentimiento por expropiaciones; por grupos políticos para crear malestar social; por represalias al reducirse las inversiones públicas en los montes; para forzar resoluciones de consenso. En total el número de incendios registrados en el período 2001-2015 fue de 129.308.

Investigaciones, sentencias y condenas

Hasta 2007 no fue posible conocer de manera fehaciente el número de sentencias y condenas. Enumeramos los datos aportados por las organizaciones que se citan a continuación:

Fundación Civio: Realizó un estudio para el periodo 2007-2013, detallando 420 casos con 393 personas juzgadas, 296 de ellas condenadas y 97 absueltas del delito de incendio.

Greenpeace: Realizó un estudio para el periodo 1996-2005. El 78% de las sentencias fueron condenatorias, aunque sólo se juzgó al 3,5 por ciento de los responsables de los grandes incendios producidos en el periodo. En total sólo el 0,1 de los responsables de todos los incendios en el periodo fueron juzgados.

En 2007 hubo 11 grandes incendios forestales, pero sólo se pudo detener-imputar a cuatro personas vinculadas con los mismos.

Fiscalía de Medio Ambiente: En el año 2017, la fiscalía presentó 175 escritos de acusación por incendios forestales que fueron 190 en 2018. En este último año hubo 144 sentencias condenatorias por incendio forestal que fueron 136 en 2017.

En el año 2021 se iniciaron 438 diligencias de investigación, siendo 1134 los delitos por incendio forestal en procedimiento judicial. Los tribunales competentes dictaron 109 sentencias condenatorias y 33 absolutorias.

Finalmente, en 2023 las diligencias de investigación fueron 550; la cifra de delitos en procedimiento judicial fue de 834, y el número de sentencias condenatorias 93, mientras que 23 fueron absolutorias.

2025: Se han producido 42 detenciones y se investiga a 132 personas, según información facilitada por RTVE el 23 de agosto pasado.

Los datos, aunque a veces incompletos, son suficientes para sacar las conclusiones necesarias para abordar de forma realista y coordinada la lucha contra los incendios forestales

Como se puede comprobar por los informes expuestos, la actividad de los órganos competentes de elaboración de la formación va mejorando, así como se va incrementando la actividad de la fiscalía y de los tribunales en la persecución de los delitos, aunque quede todavía mucha tarea por delante.

Los datos, aunque a veces incompletos, son suficientes para sacar las conclusiones necesarias para abordar de forma realista y coordinada la lucha contra los incendios forestales. Hay que agradecer a las organizaciones citadas en este comentario el gran esfuerzo que han realizado para que en esta materia, como en otras, la transparencia se vaya imponiendo sobre el ocultamiento.

Finalmente, hay que terminar este escrito gritando el lema “Los servicios públicos salvan al pueblo”, sin olvidar la solidaridad demostrada por los vecinos afectados y no afectados, imprescindible también para crear una comunidad solidaria y responsable.

__________________

Julián Lobete Pastor es socio de infoLibre.