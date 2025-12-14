Miles de personas protestan en Santiago contra Altri y "en defensa del futuro" de Galicia

Miles de personas ha partido este mediodía de la Alameda de Santiago de Compostela en una manifestación contra la instalación en Palas de Rei (Lugo) de una macroplanta celulosa de Altri, pendiente de la autorización definitiva de la Xunta, y "en defensa del futuro" de Galicia.

Convocados por las plataformas Ulloa Viva (PUV) y En Defensa da Ría de Arousa (PDRA), entre otras, se ha congregado unas 80.000 personas, según la organización, para repetir el masivo "no" a este proyecto industrial que ya realizaron hace un año "con la misma convicción y la misma fuerza para defender el futuro de nuestras hijas e hijos".

Así lo ha asegurado Marta Gontá, portavoz de la Plataforma Ulloa Viva, quien, en declaraciones al inicio de la manifestación, ha reclamado la protección de los recursos naturales en beneficio de la ciudadanía y "no que acaben en la mano de empresas que solo traen pobreza" y pretenden venir a Galicia a "solo a hacer dinero".

La manifestación, que cuenta con el apoyo de numerosas organizaciones -como los partidos de la oposición BNG y PSdeG, sindicatos y asociaciones ecologistas- se desarrolló bajo el lema "Dende a Ulloa ata o mar, polas que somos e as que virán" (Desde A Ulloa hasta el mar, por las que somos y las que vendrán).

Al finalizar el recorrido, una hora y media después, en la Praza do Obradoiro, han leído un manifiesto dos vecinas de las localidades afectadas y una representante de las mariscadoras que se centraba en reclamar a la Xunta "Altri no, fuera ya", para que el Gobierno gallego no conceda la autorización ambiental integrada que este proyecto necesita.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha instado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a que escuche este "clamor social" y "deje de hacer de comercial de ese franquismo industrial que representa Altri", un proyecto que "hipoteca el futuro de Galicia".

Pontón ha encabezado la representación del BNG en esta manifestación, en la que también ha participado el diputado en el Congreso, Néstor Rego, y varios diputados autonómicos. "Estamos aquí para decir alto y claro todos a una que queremos que Altri abandone ese proyecto de macrocelulosa", ha asegurado la líder de la oposición.

Desde el PSdeG, su secretaria de Organización, Lara Méndez, junto a varios diputados socialista, ha exigido a Rueda que haga público el memorándum de entendimiento "oculto" que la Xunta firmó con la empresa y ha destacado que si el proyecto no es una realidad es porque el Gobierno central "le dijo no a Altri hasta en tres ocasiones".

También Sumar Galicia ha insistido en esa esta petición a la Xunta para que le dé "un portazo" a Altri, según expresó su secretario general, Paulo Carlos López.

Para Greenpeace "llegó el momento de que Altri renuncie públicamente a su proyecto ya" porque si espera que la oposición social vaya a menos "se equivocan", ha augurado el coordinador en Galicia de esta asociación ecologista, Manoel Santos.

"Peligro" para bosques y agua

La marcha, que discurrió por las principales calles del casco viejo compostelano, culminó frente a la catedral de Santiago con un ambiente festivo, en medio del que destacaban decenas de paragüas cubiertos de hojas de roble y castaño para simular los bosques autóctonos que se verían afectados por la planta de Altri.

"Hoy plantamos una fraga en este plaza frente al peligro real de los incendios que nos trae Rueda eucaliptalizando este país", han proclamado en el manifiesto, en el que han advertido al presidente de la Xunta que "no está en venta ni nuestra agua, ni nuestro territorio ni nuestra salud".

Y es que otra de las críticas a este proyecto viene marcada por la elevada utilización de agua del río Ulla, que desemboca en la ría de Arousa (Pontevedra), ya que supone "hipotecar a 75 años vista 47 millones de litros de agua diarios en una concesión para el lucro de una empresa", según aseguran las organizaciones convocantes.

"Decimos sí al progreso de nuestra tierra. Más el progreso no es saquear este país. Es respetar nuestro paisaje natural y cultural, el modelo productivo y de vida de las sociedades", afirmaron en su manifiesto, con el que pidieron que Galicia no sea tratada "como una colonia".

Por eso a esta protesta contra Altri se suma la de la Plataforma vecinal contra la mina de Touro-o Pino (A Coruña), un antiguo proyecto minero que ya afectó al río Ulla y que la empresa Cobre San Rafael quiere reactivar.