¿Qué pasa con Altri? Estos son los fallos del proyecto de la fábrica de celulosa en Galicia

Ante el proyecto industrial estratégico para la implantación de una fábrica de fibra textil a base de celulosa en Galicia, promovido por Greenfiber SL (proyecto ALTRI) y su reciente declaración de impacto ambiental debemos clarificar los siguientes aspectos que determinan que el proceso de aprobación ambiental tiene importantes carencias, acumula impactos criticos pues no existiran medias correctoras ni preventivas que minimicen las enormes afecciones al entorno natural y social, que han originado una importante alarma social y no cuenta con el aval técnico riguroso necesario por lo que no debe optar a ayudas y subvenciones públicas para su realización.

Una síntesis de los déficits del proyecto son:

La declaración de impacto ambiental posee importantes carencias al no considerar aspectos clave de un proceso técnico y administrativo como el que debe seguirse con su necesaria exhaustividad con el proyecto ALTRI. Algunos déficits del proceso que la Xunta no ha considerado con la necesaria exhaustividad son: No se ha valorado con la extensión adecuada –como es perceptivo– la alternativa 0 (es decir, la no ejecución del proyecto) de manera comparada a efectos de impacto ambiental con otras alternativas operativas. Se limita a señalar que si no se ejecuta es negativo por el empleo que atrae olvidando el que elimina, por impedir acciones locales en marcha, en una zona con una tasa de desempleo muy controlada. Asimismo señala como pertinencia de ejecución (contra la opción 0) el peregrino argumento de que si no se ejecuta, se da opción “a la implantación de otro proyecto análogo con mayor impacto ambiental“ … no se plantea la idea de no ejecutar ni este … ni otro supuesto proyecto. No se ha considerado la incidencia del proyecto en términos de cambio climático, tal y como señala la normativa. La influencia de la actuación en el clima es un aspecto que debe ser prioritario en la emergencia climática en que vivimos. El estudio de impacto no realiza valoraciones a este nivel, ni tampoco propone las consiguientes medidas de integración o resiliencia. El análisis de efectos sobre la salud humana es enormemente insuficiente, especialmente en el tema de calidad del aire y vertidos a las aguas. Los informes sobre fauna y flora no cubren los ciclos anuales, como es recomendable en proyectos con afecciones indirectas a espacios protegidos de la red natura 2000. En los insuficientes muestreos de la biodiversidad de la zona de influencia se citan, a pesar de las carencias temporales de los mismos, 13 especies de reptiles y anfibios , 60 de aves, 18 mamíferos (ocho quirópteros, murciélagos) y muy cercano al punto de vertido la especie de molusco en peligro de extinciónmargaritifera, lo que indica la elevada y valiosa diversidad de la zona afectada.

Asimismo el proyecto es colindante con el ZEC, espacio protegido de la red natura 2000 Serra Careón, en un área catalogado dentro de ese espacio como “zona de conservación“ de muy alta calidad ecológica. Estas son su conclusiones.

No se han valorado tampoco los impactos ambientales negativos en las actividades económicas actuales que mantienen y fijan población y que se dan en armonía con el entorno natural, las cuales desaparecerían en caso de desarrollarse el proyecto ALTRI. No se ha tenido en cuenta el perceptivo análisis de los efectos sinérgicos que este proyecto tendría con respecto a otras actividades que se desarrollan en su cercanía, especialmente las plantas de producción de celulosa ya operativas. No se han evaluado las nuevas vías de comunicación y redimensión de las ya existentes debido al importante trasiego de camiones para abastecer la factoría de materia prima. La fábrica implicará un consumo de 1.2 m de toneladas al año de eucalipto. Es decir casi la quinta parte del total de producción de eucalipto de Galicia. Como el desplazamiento de una madera tan mala como el eucalipto esto motivará sin duda un importante cambio en todos los usos del suelo de la zona alrededor de la factoría. Estos nuevos usos del suelo implicará fuertes cambios de paisaje.

Los impactos críticos que la DIA no ha considerado en su valoración

El consumo previsto de agua es de 46.000 m3/d, lo que supone abastecer a una población de 350.000 habitantes a consumo de 130 l/h/d. Esto hace que deba estar muy claro con prospecciones exactas de que tal extracción no comprometa otros usos no solo del embalse de toma sino de su cuenca vertiente (al menos) o su comarca. Es un volumen enorme que habría que comparar con las aportaciones naturales al embalse y las repercusiones en la calidad del agua en el mismo, así como comparando con los consumos de agua de boca en la zona y por tanto los riesgos que tal detracción conlleva para la población (aunque sea prioritaria este uso, conviene tenerlo presente por la enorme trascendencia del impacto derivado). Además se producirá contaminación térmica del río ya que el efluente posee tres grados por encima de la temperatura del río en ese punto. Respecto a la calidad de las aguas de los vertidos, tanto de materia orgánica como de sustancias toxicas afectarán y pondrán en riesgo sin duda a la identitaria ría de Arousa que es una de más ricas de Galicia en marisco y acuicultura y que genera miles de puestos de trabajo además de ser un importante recurso turístico de la comunidad autónoma. Por otra parte el mayor consumo de agua determinará una menor agua circulante por lo que habrá mayor concentración de la contaminación del agua rio abajo. Efectos sobre los actuales y futuros usos del suelo por el necesario uso del eucalipto que supondrían docenas de miles de hectáreas de ese tipo de especie más cercanas a la factoría, además de las profundas afecciones a la red natura que deberá realizarse según la metodología prevista por el estudio de afecciones indirectas a la rn 2000 según artículo 6 de la directiva hábitats sobre todo por el previsible cambio de actividades en este territorio. Un estudio que requiere de análisis en ciclo anual de fauna y flora. La red natura no es solo una superficie delimitada con unos limites concretos sino que se trata de zonas de interacción (el concepto de “red“) y por tanto las afecciones en ella no son solo directas por ocupación sino también indirectas por incidencias derivadas de cercanía, lo que implica que es necesario analizar los procesos y los flujos de materia, energía y biodiversidad que pudieran influir indirectamente en ella aunque el proyecto no se incluya en la red directamente .

Es necesario destacar, a partir del estudio de escenarios comparados, que las necesidades de plantaciones de madera a bajo precio creará nuevas masas de eucaliptos en el entorno, como ha sucedido en el entorno de las factorías pasteras ya existentes como la de Navia o la de Pontevedra, determinará graves impactos en suelo, paisaje y biodiversidad en una Galicia que ya ha sufrido este proceso en anteriores ocasiones. Este proceso implicará un aumento futuro del riesgo de incendio por el aumento de las masas de eucalipto. Recordemos que en 2017 ardieron en Portugal 500 mil hectáreas y murieron 109 personas... Esta misma situación de repitió en Galicia donde han ardido más de 1,9 m de hectáreas desde el año 1980 con docenas de fallecidos. Hacer el proyecto de ALTRI representa más “eucaliptizacion”, más incendios y más riesgos para la vida y la salud de la población.

Efectos económicos de gran envergadura que comprometen el desarrollo de actividades económicas tradicionales que de manera sostenible se han ido desarrollando históricamente. Ni eia ni dia realizan una valoración de la incidencia económica real del proyecto comparando el empleo generado con el que indirecta o directamente haría desaparecer. En este sentido, especialmente relevantes son los efectos en los mariscadores que ya por el cambio climático se encuentran en grave crisis ecosistémica y ante los que el proyecto ALTRI sería una amenaza irresoluble, además de las empresas de agricultura y ganadería, tanto ecológica como no, de la zona afectada, empresas de turismo rural, etc. Efectos sobre calidad del aire, a partir de las emisiones por la chimenea de 75 metros que lo que va conseguir es diseminar y enviar los elementos tóxicos más lejos. Sin duda contaminar las explotaciones de productos ecológicos que actualmente de cultivan en ese entorno además de los pastos que posteriormente utiliza la ganadería y las aguas. Los efectos sobre el paisaje serían obviamente irreversibles. La cercanía de zonas de interés paisajístico hace ver la calidad estética del entorno, la cual quedaría irremediablemente afectada por la entidad del proyecto. Un impacto significativo que implica transformar la estética de un lugar con los efectos económicos indirectos que conllevaría una disminución del turismo actual. En este sentido también es importante el efecto del proyecto en cuanto a afecciones directas e indirectas sobre el emblemático camino de Santiago, las cuales traerían enormes consecuencias en la economía así como en términos de imagen y reputación.

Creemos que el proyecto ALTRI debe ser inmediatamente paralizado y resultar negativa la autorización ambiental integrada definitiva, etapa final del proceso administrativo de aprobación del mismo

El proyecto ALTRI está muy condicionado con subvenciones públicas de los fondos nextgeneration, pues se solicitan 250 millones de euros para garantizar la viabilidad del proyecto. Esto implica que, aunque inicialmente la DIA sea competencia del gobierno gallego, en el fondo el proyecto depende de una decisión del gobierno central. Hay que recordar que para validar la integración de proyectos en el Next Generation se debe garantizar que no existe un “daño significativo sobre el medio ambiente”, un hecho de difícil defensa en una DIA con un tan elevado número de condicionantes (lo cual hace ver su extrema complejidad). Por otra parte, ya en este breve escrito se demuestra que muchos impactos no considerados o considerados insuficientemente en la DIA harían ver el carácter significativo de muchos impactos o efectos ambientales, lo cual lo invalidaría para recibir subvenciones ligadas al pacto verde europeo, un proyecto que como el de ALTRI, denominarlo “verde” sería un eufemismo y una falacia.

Solo con todas estas variables técnicas y científicas ya comentadas, a saber las carencias de la declaración de impacto ambiental y los impactos críticos mal valorados del proyecto, ya debería contar con una declaración negativa, pero, además, lo mas relevante quizás de todo es el rechazo social que el proyecto ha originado. Es preciso recordar que los procedimientos de evaluación ambiental incorporan análisis de aceptabilidad pública de los proyectos evaluados… un tema que ha sido obviado por la Xunta en su día.

La realidad es que el modelo extractivista propuesto por ALTRI, basado en la explotación intensiva de los recursos naturales, choca con el modelo que está ya desarrollándose en la zona basado en un uso armónico y sostenible de estos recursos naturales. ALTRI rompería esta realidad sin garantizar un desarrollo sostenible a largo plazo. Por otra parte, la dependencia de un único sector económico como sería la producción de celulosa, limitaría las oportunidades de diversificación reduciendo la resiliencia local y aumentando la vulnerabilidad ante posibles crisis sectoriales.

En definitiva, el proyecto ALTRI representa una amenaza para el modelo de desarrollo local socialmente responsable, pues conlleva graves impactos ambientales, sociales y económicos. Además de riesgos sobre elementos identitarios de Galicia como la Ría de Arousa, el camino de Santiago o la propia vida en toda la comarca.

Es necesario explorar alternativas que promuevan un desarrollo sostenible y equitativo para esta región gallega, porque la discusión del proyecto ALTRI se enmarca en un contexto más amplio de debate sobre el modelo que queremos para nuestro futuro. La transición hacia una economía más sostenible y justa debe huir de un crecentismo que discrimine los territorios y la naturaleza y basarse en el bienestar social (y no de unos pocos), y respete la calidad ambiental.

Por todas estas razones, creemos que el proyecto ALTRI debe ser inmediatamente paralizado y resultar negativa la autorización ambiental integrada en la definitiva etapa final del proceso administrativo de aprobación del mismo, pues se trata de un proyecto insostenible ambiental, económica y socialmente.

_____________________

Fernando Prieto es doctor en Ecología y Director del Observatorio de Sostenibilidad y Alberto Fraguas es ecólogo experto en Evaluación Ambiental de Proyectos y Coordinador de Ecología Política de ATTAC.