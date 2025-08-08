Las contradicciones de Feijóo

Las contradicciones en el discurso y la gestión de Feijóo son evidentes especialmente en su actitud hacia la corrupción. Feijóo basa parte de su discurso en denunciar la corrupción del PSOE prometiendo limpieza si llega al gobierno mientras obvia los casos que han afectado al PP, sobre todo bajo su mando en la Xunta de Galicia. Durante ese periodo, familiares y personas cercanas a Feijóo recibieron más de 31 millones de euros en contratos públicos, muchos de ellos adjudicados sin concurso y mediante procedimientos opacos. Además, Feijóo y su mayoría parlamentaria bloquearon repetidamente comisiones de investigación sobre estos contratos y sobrecostes en proyectos clave, como el hospital Álvaro Cunqueiro o la contratación a empresas como Eulen, vinculada a su hermana. Su gestión estuvo marcada por nepotismo, falta de transparencia y la protección a altos cargos involucrados en casos de tráfico de influencias y corrupción.

Durante la etapa de Feijóo en la Xunta, se adjudicaron más de 172.000€ al despacho Equipo Económico, fundado por el exministro Cristóbal Montoro

Ahora sabemos por la trama Montoro, que durante la etapa de Feijóo en la Xunta, se adjudicaron más de 172.000€ al despacho Equipo Económico, fundado por el exministro Cristóbal Montoro, actualmente imputado por corrupción. Este bufete está bajo investigación por actuar como intermediario en leyes a la carta para favorecer intereses empresariales, exponiendo una red de influencias entre Gobierno, partido y lobby privado que, sigue activa bajo el liderazgo de Feijóo. Aunque Feijóo trata de desvincularse del caso y defiende no haber nombrado a nadie implicado en corrupción, la realidad es que parte de su equipo económico actual tiene conexiones previas con la órbita de Montoro. No solo “todos los caminos del PP conducen a Montoro”, sino también a Feijóo, al no romper con el modelo de relaciones opacas entre lo público y lo privado instaurado en etapas anteriores.

______________________________

Antonio González Cabrera es socio de infoLibre.