La corrupción y el futuro de Vox

Todos sabemos que la corrupción en este país tiene mal arreglo. Lo primero porque no se quieren hacer leyes que mitifiquen el problema y lo segundo porque somos el país del pícaro y a todo se le saca el revés. La corrupción del PSOE sigue siendo un tema puntual muy exagerado por el PP que ve que nada puede ofrecer porque detrás soporta un historial insoportable. Pero el problema urgente es ver una solución.

La corriente ultra en Europa es enorme y ahora en España con lo que ocurre en Torre Pacheco y con el impulso de Abascal a esa furia cuasi asesina no es para tomárselo a broma. El asunto puede escalar mucho porque no olvidemos que el jefe de Abascal es Trump, que lo utiliza para el puntal europeo que le arrope para destrozar este continente que siempre será una piedra en el zapato por su cultura y buen hacer, a veces y no por todos. Pero el anaranjado quiere eliminar esa molestia en su fascismo claro.

Por ello creo que Sánchez debe seguir hasta el 2027, primero porque la economía va bien, lo segundo para aumentar la negociación con China y tratar de apalancar un trato que nos pueda liberar de la presión trumpista y, lo tercero, quizá lo más grave, es que Aznar no aporta nada a nuestras vidas y menos a esos jóvenes ahora engañados por las RRSS que maneja bien la ultraderecha. Además, Vox es un peligro que nos puede llevar a un destrozo del país en muchos puntos y Feijóo pacta su tumba política cada día que abre la boca. Y no digamos el papel de Ayuso, que si se elimina a Sánchez se queda en nada.

Sé que es difícil soportar toda la carga existente hoy, mediática, judicial y violenta, en manos de gente sin base de nada y sin ofrecer nada a la sociedad. Pero es que la solución sería volver a un franquismo quizá sin fusilamientos, pero con una economía para muchos destrozada. Por no hacer este texto más largo…

César Moya Villasante es socio de infoLibre.