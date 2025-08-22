Crónica de una ineptitud anunciada

En Macondo sabían que iban a matar a Santiago Nasar. En España, el PP sabía que el monte iba a arder y, aun así, prefirió llevar gasolina en lugar de agua.

7 de agosto: humos y llamas en el horizonte. Arranca una feroz ola de incendios. Y arranca también el coro de cotorras del PP diciendo que “la culpa es del Perro Sanxe”.

12 de agosto: Interior activa el Mecanismo Europeo. Las comunidades del PP, ocupadas en echar la culpa al Gobierno, pedirían tres días después que lo activara. Galicia, ni eso. La ineptitud política tiene su sede central en la calle Génova y sucursales en todas las comunidades autónomas donde gobierna el PP.

14 de agosto: Mañueco dice que hay "suficientes medios" y que el problema es el tiempo, no la gestión. Es lógico teniendo en cuenta que la meteorología no vota.

15 de agosto: Feijóo se deja caer por un puesto de mando avanzado —esta vez sin manguera de jardín ni náuticos— y empiezan las peticiones al Estado. Castilla y León pide “1.000 soldados y camiones nodriza”. Extremadura reclama “100 camiones ligeros y 10 aviones anfibios del Ejército, aunque sean de Checoslovaquia”. La Xunta va más allá y pide “todo lo que tengan”.

La ineptitud política tiene su sede central en la calle Génova y sucursales en todas las comunidades autónomas donde gobierna el PP

16 de agosto: nueve días después del inicio de los incendios, Castilla y León llama “de manera urgente” a su personal de vacaciones. El Ejército monta bases logísticas a petición de Mañueco y no acude nadie. No fueron Cien Años de Soledad, pero sí unos días de descontrol. La Xunta retira efectivos “que no entienden la decisión” y pide 30 motobombas al Gobierno porque las suyas están “aparcadas por falta de conductores y mecánicos”.

19 de agosto: la Xunta ordena retirar bomberos urbanos en plena ola y rectifica cuando la orden trasciende a los medios de comunicación. La improvisación convertida en doctrina: al PP solo le importan los fuegos si están en los medios y a las llamas si pudieran alcanzarle.

20 de agosto: llegan recursos de fuera a Extremadura, mientras un retén del norte de Cáceres denuncia que ni siquiera ha sido activado. Para completar el relato, en Castilla y León una empresa del dispositivo recluta en InfoJobs operarios "sin experiencia". Del realismo mágico a la comedia en un solo clic.

El PP ha seguido su manual de emergencias al pie de la letra: negar, sobreactuar y culpar. Pero, sobre todo, desaparecer. Y es que, casi como escribió el juez Burgaud en el folio 382 del sumario de Crónica de una muerte anunciada, “la fatalidad les hace invisibles”.

Fin de la crónica. El fuego, por desgracia, a 21 de agosto, sigue.

Alfredo Díaz es socio de infoLibre