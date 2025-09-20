Abordo en este artículo temas referidos a la cultura, en cuanto a su concepto, haciendo hincapié en la realidad cultural desde un punto de vista particular. Aparecen los temas de cultura popular y elitista.

La cultura supone una forma de hacer más humana la vida social, por ello crea en el hombre un sentido de dar importancia a las cosas y su entorno constituyendo un estilo de vida.

La cultura quizás hoy en día ha sufrido diversos procesos de cambio, me explico, la vida de progreso y de técnica ha superado a la cultura. Nos situamos en un retroceso de la cultura en cuanto a los valores que aporta. La cultura hecha desde una organización y con medios superiores sobresale, pero es una cultura consumista y distorsionadora para el hombre, genera pérdida de lo que es en sí la cultura.

En contraposición a esto nos urge ser fieles a las propias tradiciones populares y en cierta medida fomentar los contenidos particulares de cada cultura en los diversos pueblos.

Es necesario que la autoridad pública fomente las condiciones y los medios para promover la vida cultural en los ámbitos donde vivimos, en los barrios.

Traigo a colación unas frases: "Cooperen los ciudadanos, vecinos también, para que las manifestaciones y actividades culturales colectivas propias de nuestro entorno se humanicen y se impregnen de espíritu ciudadano”.

Es necesario que la autoridad pública fomente las condiciones y los medios para promover la vida cultural en los ámbitos donde vivimos, en los barrios

Insisto en la potenciación de la cultura imaginativa y popular con sus logros y deficiencias. Un filósofo cuyas palabras cito después señala el papel importante del ciudadano en la relación a la cultura social en que nos desenvolvemos. Cito sus palabras: "Si la cultura en la vida de un pueblo son las distintas superestructuras las que han de estar en su función y no a la inversa, es esa situación artificial en la que el ciudadano cumple unos papeles dados sin poder experimentar, desde él mismo, lo que es la vida social".

Paso a valorar los conceptos de cultura elitista y cultura popular.

Cultura elitista, basada en el sentido intelectual de selección de los valores, y una cultura en el sentido sociológico (actitudes y hábitos comunes al número más grande de gente (Cultura popular).

Tanto una como otra cumplen una determinada función. Añado que la cultura se puede utilizar como instrumento político y económico de dominación (Cultura dominante) frente a alternativas que se afanan por la toma de conciencia, por la participación, por la creatividad e imaginación.

Apreciar la cultura popular (sus valores éticos y morales, gestos, cánticos, costumbres, fiestas) que muchas veces puede verse distorsionada por un elemento impopular, que el pueblo asimila acrecentando concepciones y formas de vida materialistas porque en la sociedad así se vive.

Concluyo: ”Aprecia lo particular y popular”.

____________________________

José Alberto Fernández Galdeano es socio de infoLibre.