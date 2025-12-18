De nosotros depende

A la patronal no le gustan las situaciones borrosas no siendo que sea ella quien las provoque debido al descrédito del personal político a su servicio y que no le pueda servir de títere, lo que podría llevar a la clase trabajadora a movilizaciones desembocando en algo más que una crisis política. Posibilidad que explica la existencia de Vox. Una parte de la gran burguesía está implicada en su creación.

La derecha prometió a Sánchez que como oposición harían todo lo posible para ser su peor pesadilla. Ayuso y Feijóo están haciendo todo porque así sea. Hay que decir que es la primera quien empuja al segundo; de empujar a los dos ya se encarga Abascal.

Cuando el Gobierno sale del “y tú más” comenta lo bien que se porta la economía española, la envidia que genera su crecimiento en los países de la UE. Y no es por nada, el argumento es bueno siempre y cuando no tengamos en cuenta cómo se repercute su reparto entre las clases y las capas medias que componen la sociedad.

Según las estadísticas, el 50% de las trabajadoras y trabajadores en 2023 ganaron de media 25.349 €; si comparamos a la inflación sufrida ese año por la cesta de la compra y la vivienda, la pérdida de poder adquisitivo para la clase trabajadora es innegable, ya veremos lo que nos dicen para 2024, 2025.

También citan todas las leyes, decretos leyes o decisiones que se adoptaron en el Consejo de Ministros, si la mayoría de ellas son benéficas, no obstante, muchas existen únicamente sobre el papel y tienen un carácter efímero, incluso aquellas en las que hubo intervención de la clase trabajadora en la calle. No será la primera vez que perdamos algo que hayamos conquistado.

La pregunta que nos hace todo buen reformista ¿Con un gobierno PP-Vox sería mejor?

Esta pregunta demuestra que, par él, la diferencia entre un gobierno progresista —no olvidemos que en esa coalición hay comunistas que quieren “hacer la revolución… no obstante no haremos caer al Gobierno” (Enrique Santiago)— y uno reaccionario, consiste en que el primero alivia un poco más a los explotados y explotadas, mientras que el segundo no los aliviaría. Dicho de otra manera, los explotados seguirán al servicio de los explotadores en un caso como en el otro. ¿Y nos preguntamos quién está haciendo la cama de Vox?

2025 acaba y la vida de la clase trabajadora es cada vez más desesperada, en particular para aquellos de sus miembros que están en el umbral de la pobreza; con más razón a los que ya están hundidos en ella. El incremento del coste de la cesta no va a mejorar las cosas. Según los últimos datos del IPC los precios de los alimentos se han disparado este año.

Entre enero de 2020 y octubre de 2025, el precio de los alimentos aumentó en un 37,5%. ¿Entre la clase obrera qué salario, pensión, monto de paro o subsidio ha visto subir sus rentas en la misma proporción?

Los economistas de la burguesía explican dicha subida por las variaciones climatológicas, las diversas enfermedades de las que los animales son víctimas o el impuesto al plástico; sin embargo, lo que no figura en sus explicaciones son los márgenes beneficiarios que sacan de ella la industria agroalimentaria dedicada a la transformación, distribución y venta en supermercados.

Como tampoco figura la especulación. Los alimentos, como cualquier otro artículo manufacturado, son productos que adquieren valores financieros bursátiles que no tienen nada que ver con su valor real debido a los costes de producción, sino más bien con operaciones especulativas de compraventa de los productos basada únicamente en la oferta y la demanda.

Mientras, Sumar, en lugar de estar avivando la consciencia de clase, de explicarnos que nuestros explotadores nadan en la opulencia, y que son ellos el escollo principal del que tenemos que librarnos si queremos tomar las riendas de nuestro destino y cambiar la sociedad, está pidiendo una cumbre urgente al PSOE para acordar cambios en el Gobierno y poder relanzarlo. Sin comentario.

__________________

Mario Diego Rodríguez es socio de infoLibre.