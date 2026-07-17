Todo empezó con un juez (2 y final)

Quizá sea este el final, pero aquello que empezó con Garzón continúa de manera formal. Hoy cae el hermano de Pedro, mañana caerá su esposa y después será él. Todo sigue el trámite desde las oficinas de FAES, cansados de soportar a la izquierda real. Y esta izquierda asiste sin hacer nada, con Belarra haciendo de puente y creyendo que es la única de izquierdas en el mundo, pero solo destruye a la izquierda teórica porque otra no es posible. Además, Pedro es un líder muy peligroso, es inteligente y habla idiomas, y eso ya es insoportable.

Por eso todo está programado. La ayuda de Trump es total porque ya lo apunta él y sus leyes; para las elecciones de noviembre en Estados Unidos ya está creando una ley para que no se pueda votar porque él es el rey. Es anular su derrota segura. Y sin oposición ninguna a un absurdo que anula la democracia en un país ejemplo de ella que fue. Todo está ya a punto para que Europa ceda en Madrid, cuna del fascismo europeo, y así acabar con lo poco que queda de Europa. ¿Siempre nos quedará París? Quizá, pero creo que ya es tarde.

Obviamente detrás de todo están jueces españoles dispuestos a cualquier cosa para recuperar aquel franquismo que conocimos muchos

España liderará el fascismo con alguien que quizá no sea ni Feijóo, ni Abascal ni Ayuso. Alguien surgirá, pero pronto lo conoceremos. Y Belarra también. Porque MAR ya incluyó a todos estos en su "palante"; ahora habrá que estar atentos a lo que transmite orgulloso, porque es el muñeco del uno, José Mari.

Obviamente detrás de todo están jueces españoles dispuestos a cualquier cosa para recuperar aquel franquismo que conocimos muchos. Y Pedro también se equivocó por abandonar a los jóvenes. La vivienda todo lo entorpece porque no existe futuro. Y esos jóvenes votarían al extremo opuesto a ver si alguien lo soluciona, pero nadie lo hará y el fascismo menos. Rufián dice muchas verdades, aunque muchos sabemos lo que es imposible hacer.

¿Será este el último artículo mío que publicará infoLibre? Solo espero que lo que aquí narro sea un mal cuento. Un cuento escrito por quien conoce el fascismo desde la cercanía. Me alegraré infinito de mi posible error y pesimismo.

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César Moya Villasante es socio de infoLibre.