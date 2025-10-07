Gaza cambia la opinión de los estadounidenses

El sondeo ha sido realizado antes del presunto acuerdo a la propuesta de Donald Trump anunciado por Hamás en cuanto a la situación en Palestina. Pero todo indica que el pueblo norteamericano va cambiando de parecer respecto al genocidio en Gaza. Porque si tras el atentado perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023 “una mayoría de votantes estadounidenses expresaba simpatía hacia Israel frente a los palestinos, con un 47 por ciento del lado de Israel y un 20 por ciento del de los palestinos”, en una nueva encuesta publicada días pasados por The New York Times (NYT), “el 34 por ciento dijo estar de parte de Israel y el 35 por ciento con los palestinos”. Es la primera vez que son más los partidarios de los palestinos que los partidarios de Israel desde que el diario neoyorkino comenzó a preguntar sobre la situación israelí ya en 1998.

Los más de 65.000 muertos –causados por los bombardeos y la hambruna decididos por las autoridades israelíes– en la franja de Gaza empiezan a pesar en la sociedad estadounidense y una gran parte de los votantes manifiestan opiniones “marcadamente negativas” sobre el genocidio que lleva dos años perpetrando el gobierno de Benjamin Netanyahu y sus aliados de ultraderecha, apoyado por Trump. NYT añade que “el 40 por ciento de los votantes afirmó que Israel está matando intencionadamente a civiles en Gaza, casi el doble de quienes sostenían esa opinión en la encuesta realizada en 2023”, lo que representa “una sorprendente reconsideración por parte del electorado estadounidense respecto a sus simpatías en el prolongado conflicto de Medio Oriente”.

La matanza de muchos miles de niños gazatíes y sus madres tardó en repercutir en la opinión de los norteamericanos, pero la difusión de los niños muriéndose de hambre puede que haya conmovido la conciencia del estadounidense medio

El sondeo detecta un infrecuente giro en la opinión pública norteamericana en la que cambios de opinión –recuerda el rotativo– suelen ser más graduales fuera de momentos puntuales de guerra en las que esté implicado el Ejército estadounidense.

Cabe recordar, sin embargo, que las primeras manifestaciones contra la actuación del Gobierno de Netanyahu en Gaza se celebraron en los Estados Unidos, a lo largo de muchos campus universitarios, quizá confusamente mezcladas con protestas contra la actuación del presidente Trump, que estigmatiza a las más prestigiosas instituciones universitarias, significativamente las de Harvard y Stanford. Ahora las protestas se han extendido a otras partes del mundo, enfáticamente a las principales ciudades de Europa –en Italia, gobernada por la ultraderecha, ya ha habido dos huelgas generales contra el exterminio gazatí–, cuyas instituciones políticas parecen incapaces de condenar claramente las atrocidades que se están llevando a cabo en la franja palestina. Ha sido primeramente España, junto a pequeñas democracias occidentales, las que iniciaron acciones tendentes a reconocer el establecimiento de dos Estados, que figura entre las decisiones de la Organización de Naciones Unidas cuando se instituyó el Estado de Israel, en los años cuarenta del pasado siglo. Fueron más contundentes y, es necesario recordar, las masivas y reiteradas protestas contra la guerra que promovió el “trío de las Azores” (George W.Bush, Tony Blair –que ahora busca un sitio prominente en las contradictorias propuestas de Trump– y José María Aznar, con un anfitrión como José Manuel Durao-Barroso, que llegaría a presidente de la Comisión Europea) por su mentiroso discurso sobre la posesión de armas de destrucción masiva de Sadam Husein en Irak.

Quizá la universalización de las protestas contra la destrucción y el genocidio de Gaza ha hecho cambiar la opinión de los estadounidenses. La matanza de muchos miles de niños gazatíes y sus madres tardó en repercutir en la opinión de los norteamericanos, pero la difusión de los niños muriéndose de hambre puede que haya conmovido la conciencia del estadounidense medio.

_________________

Fernando Granda es socio de infoLibre.