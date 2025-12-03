¿Habríamos conseguido un “anotop” sin prostituir antes la fruta?

Porque “doctores tiene la Iglesia” –lingüistas y psicólogos, por ejemplo–, pero mientras seguimos esperando su sentencia, si es que se atreven a publicarla, para evitar filtraciones he decidido condenar a España a no caer de nuevo en el vicio de una guerra civil, aunque no será fácil que tanto pacifismo triunfe mientras la mayor frutera del Reino siga acusando de “guerracivilismo” al presidente del Gobierno.

Mientras tanto, en lugar de estar parado me había dado por imitar a quienes siguen especulando sobre si la también y todavía condena sin sentencia del fiscal general del Estado era otro lapsus, en este caso grupal de los cinco del Supremo, cuando sin querer me detengo en el 9 de noviembre de 2023 y tropiezo con Ayuso, la frutera a quien me refería, para volver a escucharla amenazando, como en tantas ocasiones. En aquel momento sólo quedaban siete días para la exitosa investidura de su odiado Pedro Sánchez.

“Contamos con todos los españoles de bien, con la Corona, con el poder judicial, con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con las Fuerzas Armadas. Esta nación no se dejará doblegar por un pacto entre un político fuera de control y unas minorías rabiosas y corruptas”.

Decida usted, que está leyendo, si el anterior entrecomillado era solo un “aviso a navegantes” por si la mar se agitaba, o una amenaza directa del tipo “podríamos organizar un golpe de Estado” para que, según quiénes del Congreso, se atuvieran a las consecuencias si una semana después votaban a un “político fuera de control”, pues lo que quería el PP de la frutera y del hoy “anotopizado” para siempre, era que se repitieran las elecciones del 23 de julio cuyos resultados, tras enfrentar los votos de sus españoles “de bien” contra los de los mejores, no habían conseguido el nivel de confianza que exige la legislación vigente para formar gobierno.

¿Y recuerda usted cuando ocurrió lo de que Ayuso se burlara de 49 millones de españoles con el invento de la “fruta” para disfrazar aquel insulto tan soez?

Hablando precisamente de sus “españoles de bien”, Madrid debería ser un hervidero, porque acudirán algunos de ellos a la séptima concentración contra Sánchez convocada por Feijóo y la convocada por los franquistas ante la sede del PSOE en Ferraz. Usted, que está leyendo, ya conocerá el éxito o fracaso de ambos eventos, pero lo que sí recuerdan algunas “malas lenguas” es que los del PP han ido perdiendo asistentes en las seis convocatorias anteriores, y es por eso que en lugar de Colón o Plaza de España han elegido el Templo de Debod, donde menos personas parecerán más porque la superficie a llenar es mucho menor. Además, unos amigos de Madrid me acaban de informar que han montado un escenario que ocupa casi la mitad del espacio que debería llenarse con las personas “de bien” que decidan acudir.

Pero Ayuso afirmó en la misma amenaza que “Contamos (…) con la Corona” a sabiendas, por supuesto, de que se refería a quien también es el “Mando Supremo”, o MASUFA para abreviar, de las mismas “Fuerzas Armadas” con las que también afirmó que contaba.

Ahora tenemos derecho a pensar en clave de peligro, pues Felipe VI supo que Ayuso estaba contando con él para reforzar su amenaza y, en cambio, él no ordenó que se le obligara a ella a desdecirse y que nunca más vuelva a decir que cuenta con él para nada, y menos todavía para alterar las voluntades de los representantes elegidos por el pueblo.

Y sostengo que el MASUFA no advirtió a la mayor frutera de su Reino porque de nada habría servido que lo hiciera en privado, pues fue pública la inclusión de la “Corona” en el colectivo que ella y los suyos, porque dijo “Contamos”, lideran para amenazar al político “fuera de control” y, por tanto, todo lo que no fuera Felipe VI saliendo por televisión en persona para dejar por embustera a la tantas veces mentirosa no habría servido de nada.

¿Lo vio usted?

Yo tampoco.

Pero, ahora que contextualizo, no resultó extraño que la madrileña se atreviera, pues Felipe VI acababa de quedar en ridículo al avalar el intento de investidura de un Feijóo que nunca contó con los votos necesarios para triunfar.

Yo tampoco me acordaba, pero sí, es cierto, y no pudo ser una coincidencia. Aquel insulto infame y la mentira cobarde que improvisó salieron de su boca mientras vivía el fracaso absoluto de la amenaza que había lanzado siete días antes, cuando afirmó que “contaba” con sus españoles “de bien”, con la “Corona”, con el “Poder Judicial” y con las “Fuerzas Armadas”.

Y ni siquiera había empezado a perder los nervios con los malos líos en los que está metido ese “ciudadano particular” con el que está viviendo.

Malos tiempos los que atravesamos si quienes por ley no pueden ocupar el Gobierno que más les interesa, el del Reino, se dedican a organizar muchos más momentos para el miedo que para la risa, porque todos sabemos que las alegrías son mucho mejores que las amenazas para dormir tranquilos durante ese periodo de nuestra existencia al que llamamos vida.

Domingo Sanz es socio de infoLibre.