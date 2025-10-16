¡Madrileñas y madrileños!

Tenemos una urgencia destructiva, quieren eliminar lo público para crear el reino ultraliberal privado en la Comunidad de Madrid, donde abortar está prohibido en lo público –1% frente al 99% de interrupción del embarazo en la privada–. Las ideas antidemócratas están apareciendo y las mujeres ya las están sufriendo, es ahora y es el momento adecuado para reflexionar diciendo NO a esta desastrosa gestión del desgobierno de doña Isabel.

Es un asunto de negocios para la señora Presidenta y su banda de forajidos para hundir –desmantelando– la sanidad pública, un ejemplo real y cierto (en Móstoles no hay psiquiatra infantil desde hace casi hace dos años y ahora, para más inri, sin probabilidad de cita, según el Hospital rey Juan Carlos, de gestión privada. El padre y la madre, ante la necesidad para su hija con 6 años, han tenido que recurrir tras el abandono a la sanidad privada, previo pago de una abultada cantidad de dinero y sin dejar de pagar sus impuestos de IRPF y resto de tributos en la ciudad de Móstoles, esto es ser patriotas), la educación pública, la universidad pública, la formación profesional pública, los servicios sociales públicos, la vivienda pública sin recursos, los niegan y las residencias de mayores siguen abandonadas y la precariedad laboral de los profesionales, mujeres y hombres, se mantiene y sin aumentar las plantillas de trabajadores, sin olvidar la comida de los colegios públicos, que deja mucho que desear, eso sí, las élites de funcionarios subvencionadas las comidas de los niños. ¿Dónde está la igualdad? Está prohibido hablar y reivindicar lo público y la justicia social.

Los dineros que directamente deben ser invertidos todos los años desde los presupuestos regionales de la Comunidad de Madrid al sector de los servicios públicos para fortalecer el Estado del bienestar en la Comunidad de Madrid se desvían en miles de millones para el sector privado y Quirón es la prueba del destrozo para que se forren a tu costa y la mía, ya han recibido más de 5.000 mil millones de euros de nuestros impuestos, incluido lo del novio de Ayuso, presuntamente. Debemos aclarar un detalle sobre una partida presupuestaria importante de más de tres millones de euros que echa Ayuso en el pesebre de los obispos para alimentar a los doctrinarios de la mentira eterna, desde los hospitales públicos. Gasto injusto e innecesario y obstáculo de los profesionales de la sanidad pública, tener comisarios políticos de yugo y crucifijo, es irracional y quien quiera su chute o dosis de religión católica que se la pague de su bolsillo como servicio privado, sin pruebas de la verdad –la ciencia lo deja claro–, por encima de las personas no hay súper hombres, blancos, guapos, eternamente jóvenes y sin dejar huellas de su existencia, con el máximo respeto para quien crea en estas cosas.

Ayuso nos roba, nos está privatizando los más sagrado en democracia, NUESTRA LIBERTAD, TU LIBERTAD. Transfiere una parte importante de nuestros impuestos a la sanidad privada, educación privada y a las universidades privadas, por su cuenta y su sinrazón, debe ir para el PATROMONIO PÚBLICO DEL ESTADO DE BIENESTAR, constructor de la justicia social en la Comunidad de Madrid.

Esta es la verdad de los negocios del PP de la baronesa y su banda, se reparten 150 millones de euros para la privada en interrupción del embarazo y para repartírselo debe expulsar lejos de aquí, dijo en la sede de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, a las mujeres, negándoles el derecho a la sanidad pública UNIVERSAL, incumpliendo la ley nuevamente, niega los derechos civiles a la MUJER, igual que hizo con las 7.291 personas residentes que murieron abandonadas por los protocolos de la vergüenza que impuso doña Isabel.

Con el PP sois, somos, más pobres, y los ricos más ricos; o defendemos lo nuestro sin fisuras y unidos para detener esta barrabasada ideológica del ultraliberalismo inhumano del nacionalcatolicismo del partido popular y sus compinches o nos dejan sin bienestar ni presupuesto para mantener lo PÚBLICO. Tú decides, yo siempre lo público 100 X 100.

Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.