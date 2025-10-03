Al leer y escuchar algunos comentarios sobre encuestas y barómetros publicados este mes de septiembre, pareciera que la juventud española (franja de edad de los18 a los 34 años) es de ultraderecha. Son comentarios realizados a partir de los resultados que reflejan la encuesta de la consultora 40dB y el barómetro del mes de septiembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

A mi entender, dichos comentarios sólo favorecen a Vox y no reflejan la realidad política, económica y social de la juventud española. Veamos los resultados de ambos informes.

El barómetro del CIS se basa en una muestra de 4122 personas de las cuales el 8,2% son jóvenes de entre 18 a 24 años (hombres y mujeres), es decir 338 personas, y el 11,7% son jóvenes entre 25 y 34 años, es decir 482 personas, lo que resulta en un colectivo de 820 jóvenes.

De los datos aportados por el barómetro se deduce que el 21% de ese colectivo sería potencial votante de Vox. Si a ese resultado se le añade el 1,1% que el barómetro atribuye a Se acabó la Fiesta, tenemos que el 22,1% de los jóvenes pueden votar a la ultraderecha.

No hace falta recordar que el barómetro es un indicador mensual que puede ir variando hasta que se celebren las elecciones generales.

Hay que indicar que, según el barómetro, los jóvenes no sólo votan a Vox, también a otros partidos. Así el 16,9% votaría al PSOE, el 15,5% al PP, el 5,9% a Sumar y el 1,9% a Podemos, contando únicamente los partidos de ámbito estatal. Dicho de otro modo, al menos el 39,4% de los jóvenes votarán a partidos de izquierda o derecha, además de los que voten a partidos nacionalistas.

Datos que nos permiten enunciar el título de este comentario, aunque sí es cierto que Vox podría ser el partido con mayor porcentaje de votos entre los jóvenes, pero lejos de la mayoría.

Los datos de 40db

En un artículo publicado en El País en este último mes de septiembre se dice que alrededor del 30 por ciento de los jóvenes de 18 a 34 años podrían votar a Vox, en base a los datos de 40dB. Con todo el respeto a los más que cualificados autores del artículo, creo que la encuesta citada, al menos la publicada, no permite formular dicha afirmación. Una pequeña operación numérica permite afirmar, salvo error, que el porcentaje se quedaría en el 25,16%, porcentaje también considerable.

La encuesta de 40dB abarca una población de 185 personas de entre 18 y 24 años, franja en la que Vox obtendría el 20,9% de los votos, es decir 38 votos. 260 personas componen la franja entre 25 y 34 años, en la que Vox obtiene el 28,3% de los votos, o sea un total de 74 votos que sumados a los 38 anteriores dan un total de 112 votos, lo que supone el 25,16 % de los jóvenes de la muestra (un total de 445).

Los niveles de ingresos de los jóvenes, mejores que los de la población general

EL barómetro del CIS proporciona información sobre los niveles de ingresos que declaran los entrevistados, la satisfacción con su situación económica, su percepción de la clase a la que pertenecen y sobre su situación profesional.

Veamos algunos de estos datos referidos a los jóvenes.

Conviene distinguir entre los jóvenes de 18 a 24 años frente a los de 25 a 34 años, en cuanto a su nivel de ingresos y satisfacción, ya que en el colectivo más joven el 52% son estudiantes y lo declarado puede reflejar más el nivel de ingresos familiar que el propio.

El barómetro define seis niveles de ingresos netos mensuales: Más de 5.000 euros mensuales netos; entre 3.901 y 5.000 euros netos; entre 2.701 y 3.900 euros netos; entre 1.801 y 2.700 euros netos; entre 1.101 y 1800 euros netos y por último menos de 1.100 euros netos mensuales.

No se pretende en este comentario minimizar el avance de la ultraderecha entre los jóvenes, sino todo lo contrario, pero sí situarlo en sus justos términos

Un 12,4% de los jóvenes de 18 a 24 años y un 10,3% de la franja de 25 a 34 años indican que sus ingresos mensuales netos superan los 5000 euros. Por el contrario, un 7,8% de los más jóvenes y un 7,3% de los situados entre 25 y 34 años señala que percibe menos de 1100 euros.

En los niveles intermedios, desde 1.801 hasta 5.000 euros, se sitúan el 54,1 de los más jóvenes, y el 62,4% de los de edad entre 25 y 34. En el nivel de entre 1.101 y 1.800 euros se colocan el 12,5% de los más jóvenes y el 17,5% de los jóvenes seniors.

Todos los jóvenes obtienen mayores porcentajes de percepción en los tres primeros niveles que la población general, y menores porcentajes que la población general en las escalas más bajas de ingresos. Por ejemplo, en la escala más baja, menos de 1.100 euros, todos los jóvenes están cuatro puntos por debajo de la población general.

El colectivo juvenil califica su situación económica personal de buena o muy buena en un 73,6% los más jóvenes, frente a un 6,4% con calificación de muy mala. Los situados entre 25 y 34 años describen su situación personal de buena o muy buena en un 61%; el 24,1% de mala y un 5,8 de muy mala.

Hay que ser conscientes de que un nivel de ingresos medio, incluso bueno, puede ser arruinado por unos precios desorbitados de la vivienda en propiedad o alquiler, pero el nivel de ingresos de los jóvenes es mejor, según el barómetro, que el de la población general.

Como contrapunto a estos datos, hay que resaltar que el 60,3% de los mayores entre 65 y 74 años se encuadran en los tres niveles más bajos de ingresos, porcentaje que sube al 73,9% entre los mayores de 75. No parece que los mayores perciban mejores ingresos y mucho menos a costa de los jóvenes.

El barómetro proporciona otros datos interesantes, como la votación a los partidos en relación a las profesiones que no se incluyen por no hacer excesivamente largo este comentario, y árido por la cantidad de datos. Habrá que seguirlo en los barómetros de los próximos meses.

Diálogo frente a la ultraderecha

No se pretende en este comentario minimizar el avance de la ultraderecha entre los jóvenes, sino todo lo contrario, pero sí situarlo en sus justos términos.

Además de la falta de formación adecuada y otras carencias que han sido ampliamente resaltadas, falta diálogo entre los jóvenes, entre hombres y mujeres jóvenes e intergeneracional.

No existen cauces para esos diálogos en estos tiempos de redes y plataformas, si queremos verdaderos debates y no tribunas con eco, en las que el conferenciante siempre tiene la última palabra.

________________

Julián Lobete Pastor es socio de infoLibre.