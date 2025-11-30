En misa y repicando

Con la iglesia hemos dado, Sancho, dijo Don Quijote cuando buscaban el palacio de Dulcinea. Después, maledicentes cargaron de intencionalidad lo que solo era una descripción de lugar, como apuntó algún cervantista; la transformación de ese dado por “topado” “se ha convertido en frase proverbial para indicar un enfrentamiento con una autoridad a la que es problemático contradecir”.

Así, alguna autoridad, cuyo reino no es de este mundo, llama al respeto a los tribunales tras la condena al fiscal general. García Magán, secretario de la Conferencia Episcopal, amparado bajo no sabemos qué palio, reclama que el ejecutivo cumpla la Constitución, ¿Desconoce el artículo 124 de la CE, el fiscal lo nombra el Rey a propuesta del Gobierno? ¿Cuál es su duda? Y también respetar lo señalado por los tribunales, en este caso el Supremo; los ciudadanos conocemos la sentencia, pero no los fundamentos, ¿exigen fe ciega?

Todos los ciudadanos podemos y debemos ejercer el derecho a crítica de instituciones y políticos. Incluso las críticas que se hacen entre los tres pilares del Estado son legítimas, aunque puedan llevar a cierta tensión.

Defiende la separación de poderes del Estado; nosotros sabemos que esos poderes del Estado emanan de los ciudadanos. Está recogida en los artículos 68, 99, 117 y 122.

¿Desde qué norma ejercen otras instituciones la crítica? ¿Desde la norma constitucional de todos o desde la suya propia? La libertad de culto se respeta en la Constitución, pero ninguna confesión tiene carácter estatal; algunos políticos lo pretenden. Esas instituciones, cuyo reino no es de este mundo (Juan 18:36), no dijeron ni pío cuando la ley Aznar de inmatriculaciones. A la chita callando lograron un emporio inmobiliario, como la Mezquita de Córdoba y ermitas de algún pueblo. Como escribió Quevedo: “A los paganos te llegas, a los quitanos te vas”.

Están a lo suyo; siquiera a sus líderes hacen caso. El Vaticano apartó al obispo de Cádiz de su cargo, el 21 de noviembre; tres días después, el arzobispo de Oviedo apela a la presunción de inocencia. Veamos, en el caso del fiscal se pide respetar la resolución de los jueces; en el caso del obispo gaditano se pide respeto porque es un asunto en investigación. ¿Alguna palabra para la víctima?... ¿Y para la ciudadanía?

El 21 de noviembre, el secretario de la Conferencia Episcopal, García Magán, destacó el papel de algunos políticos de la Transición, como Suárez y Fernández Miranda. Y resaltó el protagonismo del emérito Juan Carlos I. ¿Han leído, al menos, el avance de sus memorias en la prensa y su blanqueamiento de Franco, único político que salió bajo palio? ¿Olvidó Magán al verdadero protagonista del advenimiento de la democracia: el pueblo?

Mariano de la Puente es socio de infoLibre.