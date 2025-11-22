El papa León XIV ha aceptado la renuncia del obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, que había presentado hace 15 meses al cumplir la edad de jubilación de los prelados, si bien la decisión llega después de las acusaciones de abusos sexuales a un menor cuando estaba en el seminario de Getafe.

En su boletín del sábado, el Vaticano ha comunicado la aceptación de la renuncia por parte del papa, sin explicar los motivos de la decisión.

Rafael Zornoza ha asegurado que acoge la decisión del papa "con paz y fe", mientras afronta "con serenidad y confianza en Dios" la defensa ante una acusación de abusos sexuales que, insiste, considera "injusta y falsa".

El ya exobispo, en un mensaje de audio dirigido a los fieles y publicado en la web del Obispado de Cádiz y Ceuta, ha expresado su profundo "agradecimiento al Santo Padre por su comprensión y cercanía paternal", que le permitirán dedicarse plenamente a los tratamientos médicos que requiere su estado de salud, así como atender con serenidad la investigación sobre la acusación que se está estudiando en la Iglesia, que define "como injusta y falsa".

Zornoza ha insistido también en que la renuncia se produce conforme al canon 401 del Código de Derecho Canónico, que establece la obligación de que un obispo diocesano presente su renuncia al Papa una vez cumpla los 75 años de edad. Por tanto, pasa a ser obispo emérito de Cádiz por lo que no podrá ejercer ningún cargo de dirección dentro de la Iglesia católica y no tendrá derecho a voto en las asambleas de la Conferencia Episcopal, aunque sí podrá tomar la palabra.

Bien es cierto, que la aceptación de la renuncia por parte de León XIV podría haberse visto acelerada -ya había presentado su renuncia en dos ocasiones anteriores- por la publicación del diario El País de la denuncia de abusos a un menor entre 1994 y principios de los años 2000 -prescrito en los tribunales-, cuando era sacerdote y dirigía el seminario de la diócesis de Getafe (Madrid).

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, explicó que el Papa estaba informado del caso después de una reunión con él antes de la Asamblea Plenaria y recordó que la renuncia era potestad del pontífice.

Por su parte, León XIV dijo al responder a una pregunta de los medios el pasado martes que "hay que permitir que siga la investigación" en el Vaticano y después, según concluya, llegarán "la consecuencias".

En su mensaje, Zornoza anunciaba lo que más tarde la Conferencia Episcopal ha hecho oficial y es que el obispo auxiliar de Sevilla, Ramón Valdivia Jiménez, a quien define como un "valioso pastor y apreciado amigo" gobernará la diócesis hasta el nombramiento de un nuevo obispo.

Valdivia nació en Osuna (Sevilla) el 16 de diciembre de 1974. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y bachiller en Teología en el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla. Fue ordenado sacerdote el 14 de septiembre de 2003. También es licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, así como doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, según la nota de la CEE.

Su ministerio sacerdotal lo desarrolló en la diócesis de Sevilla, de la que es obispo auxiliar desde 2023.