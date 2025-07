Al parecer el Sr. Montoro "hizo uso privativo del Estado como la mayor de las corrupciones" según nuestro infoLibre, justo "en una época de austericidio feroz [la de M.Rajoy] colocando en puestos de gran relevancia a tiburones fiscales", mientras salvaba España.

Ante la noticia, automáticamente su Partido Democrático Franquista (PDF) en P(ermanente) P(aradoja) ha salido con la excusa burda de que "ese Sr. del que usted me habla nada tiene que ver con el PDF actual" aunque existe un Montoro & Feijóo (un pasado & presente) que nos habla de lo que nos deparará el futuro con Feijóo y sus VOXceros gobernando.

Otro caso de alzheimer tan peculiar de los franquistas que mantienen viva la memoria de las elecciones de 1931, 1933 y 1936 como el "mal" que dio pie a la justificada (por ellos) guerra civil, mientras se olvidan de la historia actual que responde a sus anteriores gobiernos. Se llegará, incluso, a realizar un acto de desmemoria si saliera a la luz este caso del, por entonces, mayor fraude institucional de la historia de nuestra democracia que afectó a millones de ciudadanos anónimos que fueron embargados cuando el Sr. Montoro era Ministro de Hacienda junto a su colaborador necesario, el Sr. Feijóo como presidente de Correos.

No sabemos muy bien cómo responderá el PDF al intentar justificar este asunto. Aunque ya nos tienen acostumbrados a argumentaciones torticeras, burdas e imposibles, seguro que nos sorprenderán con una versión 2.0 de que su Presidente actual nada tiene que ver con aquel presidente de Correos "desconocido" con el mismo nombre y los mismos apellidos. Puede que discurran con algo así como "ocurrió en el pasado y nuestro presidente ha cambiado" al mismo tiempo que romantizan el golpe de Estado con "a la larga la dictadura fue mejor que la II República" como aseguraba la Sra. Aguirre (Sra. del pasado).

Corría el año 2000, el Sr. Montoro era ministro de Hacienda cuando se firmó un acuerdo entre la Agencia Tributaria (AEAT) y la sociedad estatal Correos de Don Alberto Núñez Feijóo donde se ordenaba a todos los empleados públicos de Correos a declarar como desconocidos a los titulares de las notificaciones de la AEAT que fuesen motivo de devolución (como forma "genérica" de devolución –decía por escrito el subdirector de Distribución–).

Seguro que nos sorprenderán con una versión 2.0 de que su presidente actual nada tiene que ver con aquel presidente de Correos "desconocido" con el mismo nombre y los mismos apellidos

La palabra “desconocido” descrita por el que se le supone presunción de veracidad (el empleado postal) facilitaba y facilita poder saltarse la jurisprudencia y considerar al usuario de la AEAT como posible embargado después de su publicación edictal.

En concreto: el Sr. Montoro y el Sr. Feijóo aunaron esfuerzos y poder para saltarse las sentencias sobre la manera de notificar. Así, de forma "legal" (con desconocidos), poder embargar al ciudadano con total facilidad, hasta el extremo que se ordenaba declarar como desconocidos a usuarios fehacientemente conocidos.

Al Sr. Feijóo le gustó tanto el acuerdo, que esas órdenes de servicio incluían a todas las Notificaciones Administrativas y, por entonces, Judiciales, no sólo las de la AEAT.

Si algunos piensan que exagero, tengo en mi poder la orden emitida por ese Subdirector donde me "invita" a declarar como desconocido a un usuario con nombre, apellidos y dirección conocidos, después de reconocer, en su escrito, el origen de esa forma de proceder (acuerdo entre la AEAT y Correos).

Si algunos siguen pensando que exagero, tengo en mi poder la resolución donde me sancionan de empleo y sueldo por negarme a falsificar esa notificación. Si aun así alguno cree que mantengo la hipérbole, en esa misma resolución sancionadora, la Directora de RR.HH. de Correos me suspende de empleo y sueldo a sabiendas de que mi negativa de falsificar la realicé en mi domicilio particular por estar, ya, de baja psicológica. En ese documento se indica: "parece mentira que usted alegue estar de baja(...) cuando lo único que tenía que hacer es poner una cruz en desconocido(...)".

Si, a pesar de todo, aún existen dudas de que esta historia sea un bulo no tienen más que acudir a Google, que mantiene la noticia en toda su dimensión buscando:

"Un acuerdo del año 2000 diariocrítico ".

Por entonces el director del diario, Don Fernando Jáuregui, se quejaba en TV de que había sido embargado por una sanción de Tráfico que nunca se le notificó.

Para finalizar, si alguno cree que esta historia responde al pasado y que ahora ese acuerdo ya no se practica está equivocado. En la actualidad, con una simple visita a la web de Correos se podrá comprobar, por alguien entendido en este asunto (un periodista o abogado serio –por ejemplo–) que parte de ese acuerdo está aún en vigor, precisamente la parte donde el usuario con nombre, apellidos y dirección conocidos se le devuelve y no se le hace entrega de la notificación administrativa.

Sres. del PDF, ¿el Sr. Feijóo es pasado ya como el Sr. Montoro?

_________________

Joaquín Navas Cabezas es socio de infoLibre.