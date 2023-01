La nefasta e inoperante política de vivienda

Lo que no se puede entender es que los partidos políticos no propongan medidas complementarias y de choque como puedan ser las hipotecas variables a cuotas fijas, ascendentes y flexibles para alargar el plazo en caso de subidas o posteriores bajadas de tipos y facilitar así el acceso a la compra de vivienda.

Se podrían facilitar reducciones fiscales en el ITP y el IVA, para la compra de viviendas sociales VPT, además de que al menos la banca con más capital público, como lo es CaixaBank, abra el grifo a este segmento y pueda llegar a financiar el 100% o al menos el 90% ya que no existe ayuda alguna a la compra de viviendas. Esto a la vez permitiría pinchar la burbuja salvaje existente en la búsqueda de alquileres, viéndose muchas familias forzadas a ser okupas, ante la imposibilidad de acceder a las pocas viviendas existentes en el mercado, causada por la ausencia de planificación urbanística de nuevas promociones que no se llevan a cabo por el temor a no venderlas, perdiéndose así también el desarrollo económico y creación de empleo.

Solo hay que vivir la actual situación en una agencia inmobiliaria que gestione alquileres y comprobar la indignante situación creada y que lleva camino de hacerse insostenible.

Podríamos cifrar en decenas de visitas y llamadas diarias del colectivo de personas de bajos recursos y vulnerables, que de ninguna manera pueden acceder a una vivienda por los motivos expuestos. Y a quienes compete solucionarlo o al menos abrir caminos para ello solo se les oyen mentiras, porque hay que decirlo muy claro, con un proyecto de ley de vivienda que no aporta apenas nada positivo sino todo lo contrario, se crean unas falsas expectativas aún más peligrosas y decepcionantes. No se desarrollan políticas activas de acceso a la vivienda ni se contempla el derecho subjetivo de acceso a la vivienda social, tal y como lo hace, por ejemplo, la ley del País Vasco, que es pionera en ello.

Los últimos datos de viviendas vendidas así lo corroboran, tan solo un 13% del total de viviendas vendidas son de nueva construcción de las que alrededor de un 20% son de extranjeros y el resto, la mayoría de ellas, de pequeños inversores que están copando el negocio creado en torno a la incomprensible burbuja del alquiler, cada vez más peligrosamente en alza, y alentado por la nula política que facilite el acceso a la VPT y descongestione la tremenda demanda de vivienda en alquiler y escasísima oferta. La pregunta es: ¿la clase política no tiene clara la gravedad de esta situación? ¿Qué esperan para aportar soluciones de políticas de vivienda, que las hay, y muy reales como hemos expuesto, sin dar lugar a esta desesperación de la gente? Por desgracia parece que los problemas reales de la economía, como es el facilitar políticas de acceso a la vivienda, no estén en la prioridad política, cuando ya están saltando todas las alarmas venidas y por venir, haciendo caso omiso a ello.

Desapareció el Ministerio de la Vivienda, las VPO y VPT, y actualmente la planificación urbanística solo prevé apenas unas 100.000 viviendas, cuando en la etapa de la anterior burbuja fueron hasta 800.000. Entre una y otra cifra hay intermedias que propiciarían crecimientos económicos sostenibles, además de empleos.

En fin, es lo que hay, por desgracia, por muchas veces que denunciemos la degradante situación.

José Joaquín Belda Gonzálvez es socio de infoLibre.