Feijóo ve "decepcionante" la rebaja fiscal de Sánchez: "No tiene sensibilidad con las rentas medias y bajas"; eso debe de ser porque el PP-A tiene más sensibilidad que el Gobierno al eliminar el impuesto de patrimonio que afectaba solo al 0.2% de andaluces/as.

Piden la rebaja fiscal y resulta que ahora están en contra de esas medidas porque según Feijóo son insuficientes, aunque es de poco extrañar ya que viven permanentemente instalados en el NO constante y en quejarse por todo. Lo pedía con urgencia para aliviar la situación económica de las familias a consecuencia de la guerra de Putin.

En un NO constante, como si las cosas se arreglaran diciendo no a todo en vez de arrimar el hombro y seguir un camino común, un no a la subida del SMI, un no a la excepción ibérica, un no a los avances sociales que se han ido aprobando, un no al impuesto a las eléctricas y los bancos. Resulta que están en contra de todo: es como decir "lo pido, me lo dan, me quejo". ¿Creéis realmente que el PP de Feijóo está más preocupado por los intereses de la mayoría o solo le interesan los beneficios de los poderosos y de las grandes elites?

Es complicado de entender que en esta crisis tan grave que estamos sufriendo, sobre todo por la subida de los precios, no sean capaces de abandonar el NO y arrimar un poco el hombro y pensar en el bien común de los españoles/as que realmente lo están pasando mal y aun así el NO y las mentira es lo que más están practicando los señores de la derecha, no sé si estarán recibiendo presiones de las grandes empresas pero os aseguro que eso no ayuda a solventar los problemas que tienen hoy en día los ciudadanos.

Instalados en el no porque no han sido capaces de votar y apoyar ningún avance social conseguido estos años. Negacionistas de topar el precio de la electricidad y de la excepción ibérica que ha conseguido rebajar considerablemente la factura de la luz de muchas familias.

Negacionistas del acuerdo al que llegaron PP y PSOE para renovar el CGPJ, lo tenían todo y demostrado, pero utilizaron la excusa del cambio de dirección para decir que esos documentos no estaban firmados ni habían existido. Negacionistas de poner un impuesto a eléctricas, bancos y que tributen más quienes más tienen.

La sociedad y sobre todo la clase media no puede afrontar una nueva crisis y que siempre paguen los mismo, que con la crisis del 2008 fuimos los ciudadanos los que pagamos el rescate a la banca.

Negacionistas de su propio partido europeo, de sus socios, que han visto cómo las medidas que se han aprobado aquí se aprobarán en el conjunto de Europa.

Iván Ramirez es socio de infoLibre.