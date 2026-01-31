Es posible que algunas de las palabras de este artículo molesten y sepan mal a algunas personas que lo lean, pero quiero indicar, desde el primer momento, que mi objetivo no es molestar ni insultar, sino decir claramente que no acepto ni comprendo cómo determinada ciudadanía puede esconder la cabeza y seguir votando a partidos xenófobos, embusteros, prevaricadores, corruptos. Y, lo peor, que con sus actuaciones injustas, ineptas e irresponsables hayan ocasionado víctimas –en cualquier lugar del mundo se les imputaría como "asesinos"– y, sin embargo se les perdona o se le excusa, sobre todo porque no les ha tocado a ellos. ¿Votarían lo mismo si les afectara a ellos? Si lo hicieran, demostrarían que son como ellos y eso es lo que me niego a aceptar; no puedo respetar a aquella persona que humilla, degrada y no tiene sentimientos y, si los tiene, los oculta.

Mi racionalidad no entiende cómo la clase obrera puede votar a un partido como Vox, xenófobo, fascista, machista, retrógrado, que niega el cambio climático, que vota en contra de todo lo que mejore las condiciones de la ciudadanía y sus derechos, que se queda con el dinero que recogió para ayudar a las víctimas de la dana y que quiere volver a la dictadura y a los privilegios de los más ricos.

No entiendo ni puedo aceptar cómo todavía hay una parte de la ciudadanía que cree y vota al PP, cuando es un partido imputado por corrupción. Un partido que miente, que oculta pruebas, que defiende y arropa a dirigentes acusados de abusos sexuales, de acciones que han ocasionado víctimas con sus negligentes actuaciones como la dana y el criminal protocolo de las residencias. Un partido que permite que determinados dirigentes apoyen a un alcalde, como el de Badalona, que humilla, desahucia y deja morir de frío y hambre a migrantes, con la falsa excusa de que aumentan la criminalidad en su ciudad, y apoyándose en la chulería de que la ciudadanía le ha dado esa mayoría.

Por eso no entiendo ni puedo aceptar a esa ciudadanía que apoya esa crueldad con otros seres humanos que han tenido que migrar, poniendo su vida en peligro, para poder conseguir la libertad y mejorar sus vidas. Tienen el mismo derecho. ¿No recordamos cuando nosotros migramos a Francia, Suiza o otros países para poder mejorar nuestra vida o para poder huir, para salvar nuestras vidas, por la crueldad de una dictadura genocida?

No entiendo ni puedo aceptar cómo una parte de la izquierda se corrompe, prevarica y miente con la finalidad de aumentar su estatus económico. Ni entiendo ni puedo aceptar a la ciudadanía de izquierda que se abstiene y no vota

No entiendo ni puedo aceptar que la ciudadanía se crea la mentira de que todo lo que viene de fuera es peligroso y aumenta la delincuencia.

Tampoco entiendo ni puedo aceptar cómo una parte de la izquierda se corrompe, prevarica y miente con la finalidad de aumentar su estatus económico. Ni entiendo ni puedo aceptar a la ciudadanía de izquierda que se abstiene y no vota para evitar que la democracia muera.

No entiendo ni puedo aceptar a esa ciudadanía egoísta, abominable, cuando apoya el genocidio de Gaza, el trato inhumano en los campos de concentración saharauis, los holocaustos de Ruanda, Srebrenica. Cuando no atacan a los responsables políticos de estos actos y de otros en nuestro país, como las 230 víctimas de la dana o las 7.291 víctimas del protocolo irracional y "asesino" de las residencias en Madrid.

No entiendo ni puedo aceptar y, lo siento, tampoco puedo respetar, a toda aquella ciudadanía que no ve lo que está ocurriendo a su alrededor y empatiza con aquellos partidos que apoyan esas formas de actuar crueles, falaces, ruines y asesinas. Que respaldan instituciones que recortan derechos, democracias y la vida de seres humanos para dar prioridad y enriquecer a los que más tienen; que mantienen cientos de reuniones baldías y nulas cuyo resultado es permitir que se invadan países, que se mate a gente inocente, y que a aquella ciudadanía que protesta y sí está en contra se la encarcele o censure.

________________

Ximo Estal es socio de infoLibre.