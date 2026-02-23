No es Figaredo el que tiene una obsesión por TVE, es Cintora quien tiene obsesión por Figaredo

Desde el jueves o viernes pasados (12 o 13 de Febr.) hasta hoy mismo (16 de Febr.), el sr. Cintora en su programa Malas Lenguas no sé cuántas veces ha repetido las sandeces de este personaje. Me gustaría que alguien le hiciera llegar a Cintora el cabreo generado... e igual que las sandeces de Figaredo, reiteran una y otra vez de lo que la derecha quiere que se hable, estimo que, si el programa sigue por esos derroteros, terminará “aburriendo a las ovejas”... y lo peor es que lo saben; no hay más que ver la cara de aburrido del sr. Aroca y de otros demócratas “inteligentes”... Además, Jesús Cintora habla e interviene demasiado para ser moderador...

Las izquierdas irían mejor si estos programas “progres” dedicaran la mitad del tiempo que emplean en resaltar los hechos de Miguel A. Rodríguez, la sra. Díaz Ayuso o del acoso sexual del alcalde de Móstoles, por poner algunos ejemplos...

No pensaba escribir sobre el tema ya que lo he hecho varias veces; pero el “calentón”...

De lo que sí tenía intención de escribir es sobre Marco Rubio, secretario de Estado de los EE.UU de América. Este señor, oportunista, ante un auditorio de “bobos”, sólo ha venido a vendernos –con mucha vaselina– los 800 mil millones en las armas que la presidenta de la UE, Úrsula von der Leyen, prometió, junto con el secretario de la OTAN Rutte, a Trump.

En Múnich se ha celebrado esta conferencia sobre seguridad, sin que se hayan tomado otras decisiones para el bienestar de los europeos. Como digo, Marco rubio sólo ha venido a recordar lo de la armas y a recordarnos que Europa seguirá siendo dependiente de EE.UU.

Ya he dicho muchas veces que Europa no será una comunidad estable, mientras perdure una especie de “guerra fría” contra Rusia

Hecho hipócrita, pues las principales naciones, ante las continuas contradicciones e indecisiones de la política de Trump, están buscando diversificar sus relaciones mercantiles con otros países, fundamentalmente con China, como ya hizo en la cumbre de Davos el primer ministro de Canadá. Lo cual no indica que se vaya a cambiar el sistema capitalista vigente en occidente. De eso se encargan, cual guardianes, el canciller alemán y el presidente francés, sr. Macrón...

¿Y dónde dejar al presidente de Ucrania, Zelenski? Este señor, con el pretexto de su guerra, no hace más que ir de “correveydile” o de “chiquichancas” allí donde haya una reunión de magnates. De este modo lo tratan los jefes de Estado... Otra hipocresía más de estos “botarates”, acostumbrados a grandes sueldos y mejores hoteles...

Ya he dicho muchas veces que Europa no será una comunidad estable, mientras perdure una especie de “guerra fría” contra Rusia. Los dirigentes europeos deben de ver en Rusia, de una vez, que esta noble nación no pretende atacar militarmente a Europa. ¿Cómo pueden olvidar los aliados los millones de soldados soviéticos muertos en la 2ª Guerra Mundial?... Si Rusia quisiera atacar a Europa, no hubiera anulado el Pacto de Varsovia, por ejemplo....

El oportunista de Marco Rubio es de ascendencia cubana; sus padres emigraron de la isla cuando ésta aún era la “casa de putas” de EEUU, bajo el régimen de Batista. Eran narcotraficantes y en Miami se dedicaron también al negocio inmobiliario. Marco Rubio jamás ha pisado la isla caribeña, y ahora que su “jefe” les pisa el cuello a los cubanos, pretendiendo hacerles morir por un bloqueo que dura más de 65 años, ¿con qué cara se presenta en Múnich a dar lecciones de democracia y patriotismo?¿Cuál puede ser el origen de tanto odio? La estancia de este sujeto en Europa la ha aprovechado, no para reunirse con su colega Kaja Kallas; ha hecho lo mismo que su vicepresidente, James D. Vance, el pasado año, que no se reunió con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier. Pero sí que a Rubio le ha faltado tiempo para reunirse con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, candidato a las próximas elecciones húngaras. A quien han convencido las palabras de Marco Rubio ha sido conservador canciller alemán, Friedrich Merz, quien, contradiciéndose a sí mismo, declara que aún es posible rehacer las relaciones trasatlánticas....

Dicho lo cual, aquí lo dejo...

Manuel Vega Marín es socio de infoLibre.